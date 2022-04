Ilary Blasi: chi è, età, carriera, Instagram, altezza, figli, sorelle, Francesco Totti

Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di Verissimo, in onda questa domenica con tanti ospiti tutti da scoprire. Anche nella domenica di Pasqua ad allietare il pomeriggio degli affezionati telespettatori ci pensa la trasmissione Verissimo, uno dei salotti televisivi più amati di Mediaset.

Come di consueto alla sua conduzione ci sarà Silvia Toffanin che a partire dalle 16.30 svelerà numerosi aneddoti e curiosità degli ospiti che si alterneranno in studio. Oggi pomeriggio, tra gli ospiti anche Ilary Blasi, simpatica, vivace, irriverente dialogherà con le telecamere per raccontare qualche particolare in più della sua vita odierna. Ma scopriamola meglio!

Ilary Blasi: chi è, età, carriera

Ilary Blasi è nata a Roma il 28 aprile del 1981, figlia di Roberto e Daniela, originari entrambi di Frontone, in provincia di Pesaro e Urbino. Ilary a soli 3 anni è apparsa, con la sua famiglia, nello spot dell’Olio Cuore, accanto alla famosa attrice Mariangela Melato. Fin da piccola, quindi, ha preso parte a numerose campagne pubblicitarie, tra cui: Cicciobello, Renault, FIAT, Barilla, Galbusera, Findus, Balocco, Interflora.

I primi passi sullo schermo

A 5 anni ha debuttato sul grande schermo con una piccola parte nel film Da grande di Franco Amurri. Da adolescente, negli anni ’90, ha iniziato a muovere i passi nel mondo dello spettacolo: ha lavorato per i fotoromanzi della casa editrice Lancio e ha posato completamente nuda per Marco Zamboni. Nel 1999 Ilary ha ottenuto il suo primo ruolo il TV, ma è nel 2001 che ha debuttato a Passaparola in qualità di valletta. Da lì un successo dopo l’altro, anche e soprattutto come conduttrice di programmi in prima serata. Ultimamente, a settembre, ha condotto anche l’ottava edizione de Lo Show dei record insieme a Claudio Amendola.

Leggi anche: Francesco Totti e Ilary Blasi news, ultime novità sulla coppia: il messaggio su Instagram

Il successo come conduttrice

Tra i tanti successi che hanno coronato la sua carriera, ricordiamo anche la sua esperienza al Grande Fratello Vip, durante la quale la bella Ilary ha saputo conquistare il pubblico del piccolo schermo con la sua ironia e grinta. Grazie al suo ruolo di conduttrice sono fuoriuscite le sue doti migliori. Nello specifico, l’edizione GF Vip del 2018 è stato un grande successo grazie proprio al suo carisma e alle sue sfavillanti parrucche. Successivamente, torna alla conduzione di un nuovo reality: L’Isola dei Famosi. Infine, la troviamo qualche mese dopo anche alla guida del format di Canal5 Star in the Stars.

Ilary Blasi: vita privata, Francesco Totti, figli

Ilary Blasi dal 19 giugno 2005 è sposata con il calciatore Francesco Totti. La coppia ha tre figli: Cristian, nato nel 2005, Chanel, nata nel 2007 e Isabel, nata nel 2016. Il matrimonio è stato trasmesso in diretta da Sky e tutti i proventi per i diritti televisivi sono stati devoluti in beneficenza.

L’amore per i loro figli è davvero smisurato e le soddisfazioni non tardano ad arrivare. Ne è una testimonianza l’impegno calcistico del primogenito Cristian che sembra aver ereditato il talento paterno. Numerosi infatti i goal da lui segnati nella squadra under 17 della quale fa parte e che rendono tanto orgogliosi mamma e papà! Insomma, cos’altro aggiungere: buon sangue non mente!

I rumors della presunta rottura

La longeva coppia Totti Blasi fa davvero emozionare il cuore di numerosi italiani, affezionati alla loro love story! Infatti i recenti rumors su una presunta rottura tra i due o comunque sulla presenza di attriti nella relazione avevano scalfito non poco il sogno romantico di numerosissimi fan.

Leggi anche: Ilary Blasi torna a parlare della presunta crisi con Francesco Totti: ‘Si fida sempre delle persone sbagliate’

Al centro della polemica per diversi mesi, la coppia Totti Blasi è stata oggetto di un susseguirsi di notizie dove la verità circa la loro situazione appariva alquanto nebulosa. A far luce sulla vicenda sono poi stati i diretti interessati: Totti con un video ha infatti smentito le voci di una presunta rottura e la Blasi ha poi postato sui social delle foto che li ritraevano felici e insieme.

Le curiosità su Ilary che non sapevi

Anzitutto, la sua difficoltà nel manifestare le emozioni, come spesso ha dichiarato durante alcune interviste rilasciate a diversi settimanale. Proprio per questo in famiglia la chiamano iceberg. Il suo nome è senza dubbio molto particolare, a sceglierlo fu il padre che si ispirò ad un film western. Infine, una delle sue migliori amiche è Silvia Toffanin, con cui ha iniziato la carriera nel mondo della televisione nella trasmissione Passaparola.

Ilary Blasi: Instagram

Ilary Blasi ha un profilo Instagram. Con il suo account @ilaryblasi vanta oltre 1 milione di followers.