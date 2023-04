Chanel Totti e Cristian Babalus sono fidanzati? Il tradimento, cosa era successo con Martina De Vivo

Il gossip corre sempre molto veloce, ed ora arriva a coinvolgere anche Chanel Totti, nata a Roma il 13 maggio del 2007, ad oggi 15 anni di età. Parliamo, ovviamente, della figlia dell’ex calciatore Francesco Totti e della conduttrice televisiva Ilary Blasi che, a quanto pare, avrebbe intrapreso una relazione ufficiale con il suo fidanzato.

Chanel Totti e le rivelazioni in diretta: ‘Io non seguo più il calcio, il re è solo uno’

Chanel Totti e Cristian Babalus: quel bacio in discoteca

Insomma, Chanel Totti e Cristian Babalus ormai non nascondo più nulla in pubblico, e sarebbero una coppia fissa, senza ambiguità. Proprio nelle ultime ore, infatti, è stato diffuso un video in cui si vedono i due insieme in un locale, mentre si scambiano un bacio. Una relazione che va a gonfie vele, almeno per il momento, ma che era nata già in mezzo alle polemiche, soprattutto dopo che l’ex di Cristian Martina De Vivo aveva accusato la figlia di Totti e Ilary Blasi di essersi intromessa improvvisamente nella loro relazione e destabilizzando le cose a suo vantaggio.

Il video su TikTok

Ma cosa è successo di recente che ha infiammato i social? Sotto le luci attenuate, ma non troppo, della discoteca, ecco che i due si sono completamente lasciati andare, e si sono teneramente baciati durante quella che aveva tutte le sembianze di una serata tra amici. Come si evince in modo abbastanza esplicito nel video pubblicato su TikTok, la nuova coppia si trovava in un locale di Roma, e mentre si trovavano dietro a console si sono scambiati, di fatto, il loro primo bacio pubblico. Intanto, però, i due non hanno ancora ufficializzato nulla per mezzo dei loro profili o account social personali, sebbene proprio qualche giorno fa Babalus sembra si sia leggermente esposto. Tra polemiche, presunti tradimenti, lunghi post su Instagram, gelosie e fraintendimenti, sembra, ora, esserci un po’ di stabilità emotiva. Quanto durerà?

Chi è Cristian Babalus?

Il giovane ragazzo è originario della città di Roma, ma per il momento non si conosce neppure la sua esatta data di nascita. Il suo account Instagram ufficiale è @cristian__babalus, ma sul suo profilo troverete ben poco, anzi, nessuna foto. Gettando uno sguardo alla bio, però, si intuire che il giovane gestisce un paio di shop, tra cui quello che sembra un negozio di abbigliamento sulla Tuscolana per ragazzi e bambini.