Chanel Totti e la frecciatina dopo il derby: ‘Laziali bentornati sui social’

Anche Chanel Totti, figlia dell’ex capitano giallorosso, era pienamente immersa nell’atmosfera del derby che ieri ha pervaso la Capitale. A dimostrarlo una sua storia Instagram dall’eloquente contenuto, postata pochi minuti dopo il fischio finale della partita vinta – per la seconda volta nella stagione – dai biancocelesti, grazie ad un gol di Zaccagni.

La frecciatina social di Chanel Totti dopo il derby

La storia Instagram di Chanel Totti postata pochi minuti dopo il fischio finale della partita recitava: ‘Laziali bentornati sui social’, un contenuto eloquente e che ha evidenziato come anche la giovane ragazza fosse, ieri, immersa appieno nell‘atmosfera, molto sentita in tutta Roma, del derby che ha visto fronteggiarsi i giallorossi ed i biancocelesti, con una vittoria di questi ultimi grazie al gol di Zaccagni. Come detto, la frase postata da Chanel sulla piattaforma Instagram, con tanto di foto a corredo, è tutt’altro che neutrale ma anzi piuttosto eloquente in quanto riprende uno storico sfottò che i romanisti riservano ai laziali, ‘rei’ di restare in silenzio per tutto il campionato e di ricominciare a farsi sentire solo nel caso di vittoria.

Delle storie che mettono in evidenza quanto anche la giovane ragazza fosse partecipe del clima che si respirava ieri nella Città Eterna anche se, solo pochi mesi fa, la stessa Chanel in una diretta Twitch de Il Rosso, aveva detto di non essere più un amante di questo sport pur avendolo sempre seguito. Ora, la storia da lei condivisa ieri pare andare in contro tendenza rispetto alle dichiarazioni di qualche mese fa. Comunque stiano le cose, è indubbio che quella di ieri è stata una partita molto sentita a Roma ed anche la giovane Chanel ha voluto legittimamente esprimere la propria opinione in merito.