Divorzio Totti-Blasi, Ilary prende tutto: alla conduttrice la casa dell’Eur, la custodia dei figli e 12.500 euro mensili

Arriva l’atteso divorzio Totti-Blasi, con l’ex capitano della Roma che però rimane a mani vuote. Infatti, almeno la prima causa del divorzio sembra vincerla Ilary Blasi, che prende tutto quello che c’era in palio all’interno di questa soap opera sulla fine del suo matrimonio. Agli occhi del giudice sono prevalse le ragioni della donna, che almeno con la prima sentenza mantiene la famosa casa dell’Eur, un assegno mensile di 12.500 euro e la custodia dei figli avuti con Francesco Totti.

Divorzio Totti-Blasi, le ragioni della conduttrice prevalgono nella sentenza

Francesco Totti, almeno per il momento, rimane a bocca asciutta. Forse è stata azzardata la strategia difensiva, che aveva avuto un brusco arresto anche dopo la lite con la sua storica legale. Resta però un fatto: Ilary Blasi vince il primo round della sentenza dell’anno, con il giudice che ha rigettato tutte le richieste dell’ex capitano giallorosso. Dinamiche che quasi sicuramente, trattando ampi aspetti economici, porteranno l’ex giocatore a fare ricorsi e provare a ribaltare la sentenza di oggi. Si tratta della prima sentenza provvisoria, con la conduttrice che ha battuto su tutti i punti l’ex marito.

A Ilary rimane oggi la casa coniugale, con Christian e Chanel che potranno vedere Francesco Totti ogni volta che lo vorranno. Diversa la situazione legata a Isabel, con il capitano che dovrà rispettare il calendario del Tribunale di Roma per vedere sua figlia. Proprio sulla bambina si era infiammato recentemente l’astio tra Totti e la Blasi, con l’ex calciatore che aveva pubblicamente comunicato come fosse infastidito dalla vicinanza di Bastian Muller (il nuovo compagno dell’ex moglie) alla bambina. Un dettaglio cui, almeno vedendo la sentenza, il giudice non ha voluto tener conto e a cui non ha dato peso all’interno del suo giudizio. A ciò, si uniscono i 12.500 euro cui lo stesso ex capitano giallorosso dovrà versare alla Blasi, in una cifra che viene giustificata come l’assegno di mantenimento dei figli.