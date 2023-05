Come finisce Luce dei tuoi occhi 2? Data ultima puntata, trama e anticipazioni

Entriamo nel mese di maggio e ci avviciniamo alla fine della seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi”, la serie televisiva che ha fatto appassionare gli italiani con l’interpretazione di Anna Valle e Giuseppe Zeno. Delle sue puntate stagionali, questa sera (3 maggio 2023) vedremo la quarta puntata. Come solito nelle serie televisive, gradualmente stiamo entrando sempre di più nel punto della storia, con questo episodio che potrebbe preparare il terreno per l’attesissimo finale.

Quando finirà “Luce dei tuoi occhi 2” su Canale 5?

La serie televisiva che riempie il “prima serata” di Canale 5 nel giorno del mercoledì, è partita nella giornata del 12 aprile 2023. A oggi abbiamo visto tre puntate, che raccontano il rapporto tra Emma e Diana, ovvero quella figlia che lei credeva morta dopo il parto e che invece ha scoperto essere viva e vegeta. L’ultimo episodio della seconda stagione che narrerà le vicende e i misteri dietro le due donne, sul calendario Mediaset è programmato per la giornata di mercoledì 17 maggio 2023. Sarà da capire come avverrà la reunion tra Emma e Diana, oppure semmai continuerà la serie televisiva per una terza stagione.

Che anticipazioni abbiamo in nostro possesso ora?

Nella scuola è arrivata una talentuosissima ballerina dal nome Diana, che però nella realtà si chiama Alice, ovvero la figlia dispersa di Emma. Alice si scopre essere stata cresciuta da un’altra signora, ovvero Petra. La ballerina viene scagionata dell’omicidio di Vicky, ma in compenso trova una lettera della sua madre adottiva: un messaggio che la manda su tutte le furie, tanto da andare a sfogarsi sulla spalla di Emma. Nel parlare, Diana racconta del suo turbolento passato e dell’amica Regina, che oggi non c’è più e che condivideva la passione per lo scacchi. Petra intanto, cerca di circuire Enrico, ovvero l’uomo di cui è innamorata Emma. La maestra di ballo proverà a tenerla d’occhio: come andrà a finire?