Luce dei tuoi occhi 3 si farà? Data di uscita e anticipazioni terza stagione con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori, quelli che ogni mercoledì sera, per più settimane, si sono sintonizzati su Canale 5. E ora che il finale di stagione si avvicina, la domanda dei fan è una: la terza stagione di Luce dei tuoi occhi, la fiction di successo con Anna Valle e Giuseppe Zeno tra i protagonisti, si farà? Ci sarà una terza parte o le indagini sulla possibile figlia di Emma (Anna Valle) termineranno?

Ci sarà la terza stagione di Luce dei tuoi occhi?

L’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi, che andrà in onda il 17 maggio, si avvicina, quindi in molti hanno già attivato il conto alla rovescia. Ma c’è anche chi non riesce a tenere a bada la curiosità su una possibile terza stagione. Si farà? Al momento Mediaset non ha rilasciato dichiarazioni, quindi non sappiamo nulla sul futuro della fiction, che ha sicuramente riscosso notevole successo anche in questa seconda stagione. Tutto, per chi non lo sapesse, ruota attorno alla protagonista Emma, una ballerina che è tornata a Vicenza per ritrovare sua figlia Alice. L’ha veramente trovata? È Diana, figlia adottata da Petra? O ci saranno dei colpi di scena inaspettati?

Cast attori

Nulla di ufficiale, quindi, su una possibile terza stagione, ma se dovesse andare in onda (cosa che tutti si augurano) è probabile che nel cast rivedremo:

Anna Valle nei panni di Emma Conti

Giuseppe Zeno nei panni di Enrico Leoni

Riccardo De Rinaldis (Luca)

Elisa Visari (Valentina)

Bernardo Casertano (Davide Fabris)

Paola Pitagora (Paola Conti, la mamma di Emma)

Luca Bastianello (Roberto, fratello di Emma)

Sabrina Martina (Anita)

Maria Rosaria Russo (la poliziotta Anita)

Gea dell’Orto (Miranda)

Irene Paloma Jona (Diana Novak).

In attesa di capire cosa succederà, se ci sarà o meno una terza stagione, una certezza c’è: il 17 maggio su Canale 5, in prima serata, andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata della seconda stagione. Emma, interpretata da Anna Valle, riuscirà ad arrivare alla verità?

Anticipazioni ultima puntata Luce dei tuoi occhi 2

Vediamo ora cosa ci riserverà l’ultimo episodio di questa stagione. Grande l’attesa tra fan e telespettatori per capire da un lato come si chiuderà questo secondo capitolo e, dall’altro, come sempre accade in occasione del finale di stagione di una serie, sapere se ci sarà Luce dei tuoi occhi 3. Ad ogni modo andiamo con ordine. Secondo le anticipazioni la confessione di Petra sembra aver chiuso definitivamente la faccenda del traffico di bambini di tanti anni prima. Ma Emma sospetta che la donna non abbia detto tutta la verità. Cosa accadrà dunque? Ancora pochi giorni e sapremo tutto.