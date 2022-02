Anna Valle a Sanremo 2022: chi è, età, carriera, vita privata, figli, chi è il marito, Instagram, altezza, oggi, Lea-Un Nuovo Giorno

Dopo il debutto della prima serata e il successo della seconda, torna l’appuntamento con il Festival di Sanremo 2022. Questa sera si esibiranno tutti i cantanti in gara, il pubblico avrà finalmente un ruolo decisivo, ma non mancheranno gli ospiti, da Cesare Cremonini a Roberto Saviano. Poi, per lo spazio dedicato alle ‘promozioni’, arriverà Anna Valle, l’attrice che presto debutterà su Rai 1 con la nuova fiction ‘Lea-Un Nuovo Giorno’.

Anna Valle: chi è, età, carriera

Anna Valle è nata a Roma il 19 giugno del 1975, ma fino all’età di 13 anni ha vissuto a Ladispoli.

Dopo la separazione dei genitori, con la madre e la sorella, si è trasferita in Sicilia. Ha studiato al Liceo Classico Gorgia di Lentina e ha recitato per la prima volta al Teatro greco di Siracusa. A 19 anni, dopo aver terminato il liceo, Anna Valle si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, per poi abbandonare gli studi nel 1995. Ed è nel 1995 che viene eletta Miss Italia.

Anna Valle da lì ha iniziato a recitare: ha interpretato alcuni fotoromanzi ed è stata scelta come protagonista nella fiction Tv Commesse. All’interpretazione televisiva, inoltre, Anna ha sempre affiancato anche l’interpretazione teatrale.

Anna Valle: la vita privata, gli amori, chi è il marito

Anna Valle è sposata dal 2008 con un avvocato e produttore di Vicenza, Ulisse Lendaro. La coppia ha due figli: Ginevra, nata nel 2008, e Leonardo, nato nel 2013.

Anna Valle: curiosità, quello che non sai

Anna Valle da diverso tempo è impegnata nel sociale ed è testimonial di varie associazioni.

Nel 2012 ha affiancato Bruno Vespa nell’edizione 2012 del Premio Campiello.

Nel 2000 in Germania ha girato una serie di fantascienza.

Prima di partecipare a Miss Italia, Anna ha lavorato nel negozio di abbigliamento intimo della madre.