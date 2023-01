Anna Valle, chi è il marito Ulisse Lendaro: età, di dov’è, figli, matrimonio, foto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre alla band I Camaleonti e all’attrice Aurora Ruffino (protagonista della fiction Black out vite sospese), anche Anna Valle. Che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore per il marito, Ulisse Lendaro.

Che lavoro fa il marito di Anna Valle e chi è

Si chiama Ulisse Lendaro il marito dell’attrice, ex Miss Italia 1995, Anna Valle. I due sono convolati a nozze nel 2008 e sono genitori di due bambini. Ulisse è di Vicenza, è un avvocato e i due si sono conosciuti lontano dai riflettori nel 2006. Ma non solo. Ulisse è si uomo del foro, ma è anche un attore, regista e produttore. Sappiamo, infatti, che ha partecipato al film MissTake, una pellicola uscita nel 2007 nel quale ha interpretato una guardia del corpo, Manolo. Proprio in occasione delle riprese ha conosciuto Anna Valle, anche lei nel cast.

Come si sono conosciuti, matrimonio

Anna Valle e suo marito Ulisse si sono conosciuti sul set del film Miss Take. E da quel momento, dopo un lungo corteggiamento, non si sono più lasciati. Come ha raccontato l’attrice in un’intervista a Oggi, tra i due è stato colpo di fulmine: ‘Io l’ho conosciuto per lavoro nel 2006, coproducendo con lui il film Miss Take, nel quale recitavamo entrambi. Ci siamo piaciuti subito, ma io avevo interrotto una relazione importante di sette anni con Lorenzo Cocco. Ulisse è stato bravo. Non era sempre presente, ma c’era e sapeva dosarsi. Il corteggiamento è durato qualche mese, poi quando abbiamo deciso di metterci insieme è stata una corsa verso la felicità’. Da quel momento non si sono più lasciati e nel 2008 sono convolati a nozze. Nello stesso anno è nata Ginevra, mentre nel 2013 è venuto al mondo Leonardo. La famiglia, unita, complice e affiata come non mai, vive a Vicenza, città natale di Ulisse, lì dove è anche Ceo della Louis Lender Production.

Ulisse non sembra avere un profilo Instagram, così come la moglie, quindi è davvero difficile trovare foto sui social. Oggi Anna Valle parlerà di suo marito e della sua famiglia ai microfoni di Serena Bortone? Chissà…Non ci resta che seguire la puntata a partire dalle 14 su Rai 1!