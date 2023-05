Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni ultima puntata: trama episodi mercoledì 17 maggio 2023

Ultimo imperdibile appuntamento con la fiction Luce dei tuoi occhi. Siamo arrivati al finale di stagione di questo secondo capitolo della fiction che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno nei panni della coreografa Emma Conti e del professore di liceo Enrico Leoni. Tutte le domande e gli intrecci della trama sono pronti per essere sciolti: già, ma come? Vediamo tutte le anticipazioni in merito.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno

In questa seconda stagione, dopo il successo – anche in termini di ascolto – del capitolo d’esordio, Emma ha dovuto fare i conti con un futuro che, all’apparenza, prometteva tanta felicità. Ma così, e chi ha seguito la storia sin qui lo sa, purtroppo non è stato. Ma cosa è successo nell’ultima puntata? Prima di addentrarci infatti nelle anticipazioni del finale di stagione facciamo il punto sugli eventi. Nell’episodio andato in onda mercoledì 10 maggio 2023 Emma è rimasta stordita per l’incidente avvenuto a suo fratello. Roberto, nel frattempo, è stato ricoverato in stato d’incoscienza e non ha potuto svelarle i motivi che lo avevano spinto a voler incontrare Petra.

Quando finisce Luce dei tuoi occhi 2? Data e trama ultima puntata (ilcorrieredellacitta.com)

Anticipazioni ultima puntata Luce dei tuoi occhi 2, trama episodio mercoledì 17 maggio

Vediamo ora cosa ci riserverà l’ultimo episodio di questa stagione. Grande l’attesa tra fan e telespettatori per capire da un lato come si chiuderà questo secondo capitolo e, dall’altro, come sempre accade in occasione del finale di stagione di una serie, sapere se ci sarà Luce dei tuoi occhi 3. Ad ogni modo andiamo con ordine. Secondo le anticipazioni la confessione di Petra sembra aver chiuso definitivamente la faccenda del traffico di bambini di tanti anni prima. Ma Emma sospetta che la donna non abbia detto tutta la verità. Cosa accadrà dunque? Ancora pochi giorni e sapremo tutto.