Quando finisce Luce dei tuoi occhi 2? Data e trama ultima puntata

Sta proseguendo la seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi”, che era iniziata il 12 aprile 2023. Come avranno potuto notare i fan della fiction, la nuova stagione è partita con il botto: sono numerosi i fatti che hanno letteralmente stravolto la storia. Tanti sono i fatti nuovi riguardanti Alice, la figlia della protagonista interpretata da Anna Valle. Come sappiamo dalla programmazione di Mediaset, la stagione dovrebbe concludersi per la metà di maggio 2023.

Quando si concluderà la seconda stagione di “Luce dei tuoi Occhi”?

Secondo il calendario stillato da Mediaset, la stagione si concluderà nella serata di mercoledì 17 maggio 2023. Già i primi due episodi sono stati mandati in onda, nelle giornate del 12 e 19 aprile 2023. Essendo in totale sei episodi quelli che compongono la seconda stagione della serie televisiva, al pubblica rimangono ancora cinque capitoli della storia da guardare. Ogni puntata, come pensato da Mediaset, verrà mandata in onda in prima serata settimanalmente, con ogni episodio che durerà all’incirca un centinaio di minuti. Ma cosa ci racconteranno questi sei episodi della nuova stagione?

Se pensavamo a una riconciliazione finale tra mamma e figlia ritrovata, dovremo ricrederci. Infatti, il rapporto tra Emma e Alice si dimostrerà più complesso del previsto. In tal senso, la figlia che si è rivelata vive si dimostra una ragazza problematica, tanto da tenere numerosi segreti nella propria vita ed essere, purtroppo, anche una personalità che crea numerosi frizioni con le altre allieve con l’accademia di danza a Vicenza. A fare da contorno a questa faccenda, per Anna i problemi sembrano non finire. Anche sul piano amoroso, Enrico sembra provare una forte attrazione per un’altra donna: Petra. Insomma, una storia che si arricchisce di elementi, sia sul piano del dramma persone che su quello del lato amoroso. Ma da tutto ciò, il personaggio interpretato da Anna Valle come ne uscirà alla fine?