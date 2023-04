Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni seconda puntata: trama episodi di mercoledì 19 aprile 2023

Grande ritorno in prima serata su Canale 5 per la seconda imperdibile stagione di Luce dei tuoi occhi. Anna Valle e Giuseppe Zeno tornano a vestire i panni della coreografa Emma Conti e del professore di liceo Enrico Leoni. Mercoledì 12 aprile abbiamo visto la prima puntata: ma cosa vedremo in tv tra sette giorni nel secondo appuntamento? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella prima puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, cosa vedremo nella seconda stagione

Vediamo però prima cosa è successo nel primo episodio. La trama ci ha riportato in un momento particolarmente felice per Emma che ha davanti a sé, apparentemente, un futuro più che luminoso. Anche se Emma non è riuscita a trovare Alice, il rapporto con Enrico è sempre più solido e guarda al futuro che promette tanta felicità: le sue ballerine la adorano, Enrico per l’appunto l’ha chiesta in sposa e sua figlia Miranda, una delle ballerine dell’Accademia, l’ha praticamente adottata come mamma. Tuttavia, proprio quando sta per voltare pagina, però, il passato è tornato a cercarla: una notte, attirata dalle note di una canzone, Emma si è imbattuta in una ragazza sconosciuta che balla con trasporto davanti a una piccola folla. Vorrebbe correrle dietro e scoprire chi è, ma Enrico la invita ad andare avanti una volta per tutte.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2, trama seconda puntata mercoledì 19 aprile 2023

Vediamo adesso cosa ci aspetta tra una settimana. L’appuntamento è come sempre in prima serata su Canale 5 dalle 21.30. Ebbene, secondo le anticipazioni, Diana dovrà fare i conti con un momenti difficile perché la ballerina scoprire la sua vera identità. E per lei sarà un colpo al cuore, al punto che inizierà a fare uso di droghe. La ragazza finirà in overdose, rischierà la vita ma Emma ed Enrico riusciranno a salvarla. Diana, una volta ripresa, deciderà di tornare in accademia, ma sarà un po’ ostile nei confronti di Petra. E della stessa Emma.