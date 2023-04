Quante sono le puntate di Luce dei tuoi occhi 2? Trama, cast e anticipazioni

La seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi” torna su Canale 5, dopo il discreto successo avvenuto nella prima stagione. Come sappiamo, la fiction targata Mediaset narra le vicende di Emma Conti, ballerina internazionale alla ricerca della figlia. Infatti, credeva che la ragazza alla sua nascita fosse morta… ma non era così. Allora all’interno di Vicenza, dov’è ambientata la serie televisiva, Emma prova a cercare Alice, ovvero la propria figlia.

La seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi”

Da marzo 2023, vediamo su Canale 5 tanti spot che annunciano l’imminente inizio della seconda stagione della serie televisiva con Anna Valle. Secondo la programmazione di Mediaset, l’appuntamento con l’inizio della seconda stagione avverrà nella serata del mercoledì 12 Aprile 2023. Per la seconda stagione, sono previsti ben 6 episodi. Gli stessi, per intenderci, che composero la storia anche per la parte della prima stagione.

Oggi il cast della seconda stagione prevede:

Anna Valle è Emma Conti

Giuseppe Zeno è Enrico Leoni

Riccardo De Rinaldis è Luca Costa

Elisa Visari è Valentina Costa

Bernardo Casertano è Davide Fabris

Paola Pitagora è Paola Conti

Luca Bastianello è Roberto Conti

Maria Rosaria Russo è Luisa Guerra

Sabrina Martina è Anita Guerra

Gea Dall’Orto è Miranda Leoni

Stella Maya Epifani è Alessia Lovato

Linda Pani è Martina Fontana

Matteo Pagani è Alessandro Fontana

Le new entry invece saranno:

Francesca Cavallin è Petra Novak

Irene Paloma Jona è Diana Novak

Filippo Contri è Jacopo Bellini

Greta Malengo è Vicky De Angelis

Christian Roberto è Maurizio Bisceglia

Simone Secce è Andrea Bisceglia

Massimiliano Franciosa è Armando

Alberto Gimignani è Caruana

Alessia Manicastri è un’amica

Non resta quindi da vedere la seconda stagione del programma, per capire se Emma riuscirà mai a riavvicinarsi realmente alla sua Alice. Come detto, Mediaset ha deciso di rinnovare il proseguo della storia per una seconda stagione, forte anche del piccolo successo riscontrato lo scorso anno.