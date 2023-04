Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni prima puntata: trama episodi di mercoledì 12 aprile

Il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero poco e prenderà il via la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, il thriller melò che vede come protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno – nei panni rispettivamente dell’étoile e coreografa Emma Conti e del professore di liceo Enrico Leoni – affiancati da un nuovo personaggio, la bellissima e misteriosa Petra Novak interpretata da Francesca Cavallin. L’appuntamento, con la prima e imperdibile puntata, è per mercoledì 12 aprile, a partire dalle 21.20 circa su Canale 5.

Cosa era successo nella prima stagione di Luce dei tuoi occhi

Nella fortunata prima stagione di “Luce dei Tuoi Occhi”, la protagonista Emma Conti, interpretata da Anna Valle, era tornata da New York nella bella città di Vicenza, dov’è nata, per cercare fra le ballerine dell’Accademia di Danza fondata da sua madre Paola (Paola Pitagora) la sua bambina creduta morta sedici anni prima. Questa ricerca non ha dato esito, ma ha permesso a Emma di svelare molti segreti legati al passato, di incontrare l’amore Enrico, e di conoscere sei meravigliose ballerine adolescenti a cui ha imparato a voler bene come se fossero sue figlie. E come inizierà la seconda?

Anticipazioni prima puntata 12 aprile 2023

Stando alle anticipazioni, come si legge sul comunicato ufficiale Mediaset, all’inizio della seconda stagione, tutto per Emma sembra andare bene, secondo i piani: ha un matrimonio con Enrico da preparare, la figlia Miranda l’ha adottata come mamma e le ballerine la adorano. Ma quando sta per voltare pagina, ecco che il passato torna a bussare alla sua porta: Emma dovrà preparare uno spettacolo a New York e inizierà così i provini. Ma è proprio durante i provini che rimane incantata dal talento di Diana Novak, interpretata da Irene Paloma Jona, che si presenta alle audizioni per volere della mamma Petra (Francesca Cavallin). Ed è qui che una notizia sconvolge la vita di tutti: Petra confessa a Emma che Diana è la sua bambina perduta, Alice. Tutti gli equilibri vacillano ed Enrico sembra attratto da Petra.

Nel dettaglio, nei primi episodi che vedremo il 12 aprile due allieve attireranno l’attenzione di Emma: Diana e Vicky. E saranno proprio loro le protagoniste. La madre di Diana rivelerà delle cose a Emma: lei sta poco bene e chiede all’insegnante di prendersi cura della figlia. Intanto, Emma dovrà anche preparare il matrimonio: Enrico le ha chiesto di diventare sua moglie!

Dove vedere la serie in diretta tv e streaming

Luce dei tuoi occhi andrà in onda a partire da mercoledì 12 aprile. E si potrà seguire in diretta tv su Canale 5, ma anche in streaming (e in replica) sul portale Mediaset Infinity, dove verrà caricata di settimana in settimana la seconda e imperdibile stagione!