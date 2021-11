Giuseppe Zeno: chi è, età, carriera, film e serie tv, chi è la moglie, figli, dove vive, Instagram, altezza

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’attore Giuseppe Zeno, ma conosciamolo meglio!

Giuseppe Zeno: chi è, età, carriera, film e serie tv

Giuseppe Zeno è nato a Napoli l’8 maggio del 1976 ed è un attore molto noto e apprezzo. E’ cresciuto tra Ercolano e Vibo Marina, si è diplomato presso l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro e ha frequentato l’Accademia d’arte drammatica della Calabria. Dopo qualche piccolo ruolo, nel 1997 ha esordito in teatro e tra il 1998 e il 2000 ha preso a parte a delle tournée teatrali anche in Argentina. In Italia, il suo primo ruolo in tv importante è stato quello di Alberto Fusaro in Incantesimo 5 e 6, poi da lì ha collezionato un successo dopo l’altro: ha lavorato in diverse fiction e ora è protagonista di Storia di una famiglia perbene, serie tv di Canale 5 dove interpreta Antonio De Santis, pescatore e padre di una ragazza che si innamora del figlio di un boss della Sacra Corona Unita.

Giuseppe Zeno: chi è la moglie, figli

Giuseppe Zeno dal 2015 è legato sentimentalmente all’attrice Margareth Madé: i due si sono sposati il 20 agosto del 2016 a Ortigia e dal loro amore sono nate due figlie, Angelica nel 2017 e Beatrice nel 2020.

Giuseppe Zeno: Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @giuseppezeno vanta 230 mila followers.