Margareth Madé, chi è la moglie di Giuseppe Zeno: età, carriera, film, figlie, Instagram e foto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Da noi a ruota libera. Tra gli ospiti di oggi anche Giuseppe Zeno, l’attore protagonista di Mina Settembre, che lunedì sarà in televisione, su Rai 1, con un nuovo film drammatico e commovente. E oggi proprio lui si racconterà ai microfoni di Francesca Fialdini: dalla carriera alla vita privata e all’amore per la moglie Margareth Madè.

Dagli esordi al debutto di Margareth Madè

Margareth Madè è nata a Paternò il 22 giugno del 1982 ed è una nota attrice e modella, nata dall’amore tra un uomo italiano e una donna egiziana. Margareth è cresciuta fra Adrano e Panchino e a soli 15 anni ha iniziato la carriera di modella, poi nel 2000 ha vinto il concorso New Model Today. Ha preso parte a varie sfilate internazionali ed è testimonial di alcune campagna pubblicitarie, ma dopo aver studiato recitazione e dizione nel 2008 è stata scelta da Giuseppe Tornatore per il ruolo di Mannina in Baaria.

I suoi lavori di successo

Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e ha anche interpretato il ruolo di Sophia Loren nel biopic televisivo La mia casa è piena di specchi, poi nel 2019 ha preso parte come concorrente all’undicesima edizione di Ballando con le Stelle. Tra i suoi film al cinema e sul piccolo schermo ricordiamo:

Baaria

Una donna per la vita

Il velo di Maya

La mia casa è piena di specchi

Il commissario Montalbano

Buio

Blanca, dove ha recitato al fianco del marito.

La storia d’amore con Giuseppe Zeno

Dal 2015 è legata sentimentalmente all’attore Giuseppe Zeno: i due si sono sposati il 20 agosto del 2016 ad Ortigia e nel 2017 è nata la loro prima figlia, Angelica. Il 4 settembre del 2020 Giuseppe Zeno ha annunciato la nascita della secondogenita, Beatrice.

Margareth Madè punta tutto su Instagram

