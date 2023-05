Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni quinta puntata: trama episodi mercoledì 10 maggio 2023

Anna Valle e Giuseppe Zeno sono tornati protagonisti della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi nei panni della coreografa Emma Conti e del professore di liceo Enrico Leoni. Tutto è pronto per il nuovo imperdibile appuntamento: cosa vedremo infatti nel prossimo episodio in onda esattamente tra sette giorni? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultima puntata della serie con Anna Valle e Giuseppe Zeno

In questa seconda stagione, Emma ha dovuto fare i conti con un futuro che, all’apparenza, prometteva tanta felicità ma così purtroppo non è stato. Un’onda di emozioni e sentimenti contrastanti l’ha travolta a causa di un passato tornato a cercarla rimescolando le carte della sua vita. E mettendola davanti a scelte difficili. Nella quarta puntata, andata in onda mercoledì 3 maggio 2023, Diana, tornata a casa dalla madre, ha trova una lettera che Petra le aveva scritto tempo prima e la ragazza ha iniziato a fidarsi e ad aprirsi con Emma. Le ha raccontato pezzi importanti del suo passato: gli scacchi, quelli che ritornano nella sua mente, le ricordano Regina, un’amica che non c’è più. Emma, a quel punto però, ha sentito la necessità di proteggere Enrico perché secondo lei Petra si stava approfittando dell’uomo. Intanto, la ballerina ha dovuto fare i conti con un’altra verità dato che sua mamma ha sempre avuto rapporti con il fratello Roberto ed è riuscita a fargli avere un permesso premio.

Anticipazioni quinta puntata Luce dei tuoi occhi 2, trama episodio mercoledì 10 maggio

Vediamo ora cosa accadrà tra una settimana e come proseguirà la storia. L’appuntamento in tal senso è come sempre su Canale 5, mercoledì 10 maggio, in questo caso in prima serata. Ebbene, secondo le anticipazioni Emma è stordita per l’incidente avvenuto a suo fratello. Roberto nel frattempo è ricoverato in stato d’incoscienza e non può svelarle i motivi che lo avevano spinto a voler incontrare Petra.