Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni quarta puntata: trama episodi mercoledì 3 maggio

Imperdibile nuovo appuntamento con la fiction Luce dei tuoi occhi 2 giunta ormai alla quarta puntata. Tra intrighi, emozioni e colpi di scena il pubblico sta seguendo con trepidazione le vicende della serie all’interno della quale Anna Valle e Giuseppe Zeno sono tornati a vestire i panni della coreografa Emma Conti e del professore di liceo Enrico Leoni. E così dopo aver visto i primi tre appuntamenti di questa nuova stagione vediamo cosa accadrà la prossima settimana: ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Ma prima di dare uno sguardo al nuovo episodio facciamo il punto sulla trama. Martedì 25 aprile, in via eccezionale considerando che mercoledì 26 su Canale 5 ci sarà la Coppa Italia, è andata in onda la terza puntata. La trama è stata scossa da un possibile omicidio e proprio nel luogo dove si sarebbero consumati i fatti o un omicidio, Emma ha trovato per caso un braccialetto di Diana. Miranda, travisando il contenuto di un bigliettino non indirizzato a lei si è lanciata in un’accusa diretta e per nulla velata.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2, trama quarta puntata mercoledì 5 maggio 2023

In questa seconda stagione, Emma ha dovuto fare i conti con un futuro che, all’apparenza, prometteva tanta felicità: ma così non è stato. Il passato è tornata a cercarla rimescolando le carte del suo destino. E mettendola davanti a scelte difficili. Petra ha confessato a Emma che Diana altro non è che la sua bambina perduta, Alice. L’arrivo della ragazza, a causa del suo misterioso passato, del suo animo tormentato e dei suoi segreti, ha sconvolto tutti gli equilibri fra le allieve faticosamente raggiunti e perfino quelli fra Emma ed Enrico. Adesso non ci resta che attendere il nuovo episodio per conoscere gli sviluppi della trama: l’appuntamento, in tal senso, è per mercoledì prossimo 3 maggio 2023 con la fiction che dovrebbe infatti riprendersi il posto nel palinsesto della prima serata del mercoledì su Canale 5.

