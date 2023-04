Luce dei tuoi occhi 2, spoiler sulla seconda stagione con Anna Valle: ‘Ci sarà un colpo di scena’

Prende il via stasera, mercoledì 12 aprile, su Canale 5, la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi. Un appuntamento atteso dai fan della fiction e dei suoi protagonisti: Anna Valle e Giuseppe Zeno. Sono sei le puntate nelle quali vengono raccontate le vicende di Emma Conti, una ballerina di fama internazionale tornata a Vicenza per cercare la figlia Alice.

Entrano in sena anche altri due nuovi personaggi: Petra e Diana

Tutto ricomincia incentrandosi sulla storia di Emma, ma entreranno in scena anche altri due personaggi: Petra e Diana. Pedra confessa alla protagonista che non è la madre biologica della sua bambina che invece sarebbe proprio Alice, la figlia che Emma sta cercando. Ma è proprio quando tutto sembra essere concluso che ci saranno una serie di colpi di scena che alimenteranno la serie tv per arrivare a svelare i misteri.

Il progetto di riaprire la scuola di danza

Emma tornata Vincenza intende ricominciare con la sua scuola di danza accanto a Enrico Leoni, (Zeno). Quest’ultimo proprio stasera le chiederà di sposarlo e Petra potrebbe creare dei problemi alla relazione tra i due. Ma la protagonista non sembra disposta a rinunciare al suo amore ed è pronta a combattere. Il carattere determinato e volitivo di Emma verrà fuori in questo frangente, anche nel confronto con la mamma che ha venduto sua figlia, la sua piccola Alice appena nata.

Anna Valle sente particolarmente questo ruolo con il quale si immedesima

Particolarmente sentito questo ruolo da Anna Valle che, in alcuni aspetti, si immedesima con la protagonista. In particolare per la passione per la danza, lo stesso legame che ha l’attrice per il suo lavoro. Ora non resta che accendere la televisione e sintonizzarsi su Canale 5 alle 21 e 30 di stasera, mercoledì 12 aprile, per tornare a vedere quali saranno le vicende di cui si renderà protagonista Emma in questa seconda stagione della fiction.