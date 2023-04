Luce dei tuoi occhi, come è finita la prima stagione: chi è Alice, la figlia di Emma (Anna Valle)

Domani sera inizia la seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi” su Canale 5, che vedrà nuovamente protagonisti gli attori Anna Valle e Giuseppe Zeno. Serve però un ripassino della prima stagione, andata in onda l’anno scorso. Alice è la figlia di Emma Conti (interpretata dalla Valle). La donna credeva la propria bimba alla nascita, salvo poi scoprire come non fu così per alcune situazione che si vennero a creare durante la sua permanenza a New York in qualità di ballerina.

Il finale della prima stagione di “Luce dei tuoi occhi”

Si scaldano i motori per la seconda stagione della serie televisiva, che partirà domani sera alle 21.40 su Canale 5, forte anche del successo avuto lo scorso anno sullo stesso canale Mediaset. Nell’ultima puntata della prima stagione, Emma Conti è convinta di aver trovato sua figlia, ovvero Alice. Emma lasciò Vicenza dopo aver perso la propria bambina in sala di parto, o meglio era convinta che fosse così. Infatti, durante la sua permanenza newyorchese, una lettera anonima le dice che sua figlia è viva e soprattutto studia danza (passione presa dalla mamma) presso un’Accademia artistica vicentina. Da qui, partono le indagini di Emma Conti, che proverà a rintracciare la figlia e capire se realmente la storia della lettera sia vera o meno.

Come sappiamo, Emma trova anche una scusa per tornare a Vicenza senza far rendere pubblico il vero motivo di quel viaggio. Infatti, giustifica il ritorno in città con la volontà d’insegnare danza presso la scuola dove insegnava anche sua mamma. Una copertura valida, di cui la verità viene conosciuta solo da Enrico. L’uomo, infatti, all’interno della narrazione aiuterà la donna a ricercare Alice (ovvero la figlia della ballerina). Enrico è un professore, che decide di aiutare Emma Conti perché insegnante della ragazza all’interno dell’accademia artistica, ponendosi come aiutante per scoprire la spinosa verità.