Perché Luce dei tuoi occhi non va in onda mercoledì 26 aprile 2023: data terza puntata

Cambio di palinsesto la prossima settimana per la fiction Luce dei tuoi occhi 2. Per questa nuova stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno Mediaset ha scelto la prima serata di mercoledì per la messa in onda degli episodi. Mercoledì 26 però, data teorica della messa in onda del nuovo appuntamento, la serie non andrà in onda. Ecco perché.

Quando va in onda la nuova puntata di Luce dei tuoi occhi 2 su Canale 5

Niente paura, nessuna cancellazione o sospensione della fiction. A cosa è dovuto dunque lo slittamento, anzi l’anticipo per la precisione, nel palinsesto Mediaset della serie? E soprattutto: quando andrà in onda la terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2? Per quanto riguarda la prima domanda è presto detto: mercoledì 26 aprile 2023 si disputerà la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus (esclusiva Mediaset quest’anno) e pertanto l’incontro di calcio prenderà il posto della fiction. La terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2 andrà in onda pertanto 24 ore prima, ovvero martedì 25 aprile 2023, sempre in prima serata su Canale 5.

Luce dei tuoi occhi 2, spoiler sulla seconda stagione con Anna Valle: ‘Ci sarà un colpo di scena’ (ilcorrieredellacitta.com)

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2, trama puntata martedì 25 aprile 2023

Ma cosa vedremo adesso nel prossimo episodio? Diamo uno sguardo alla trama. Ebbene, secondo le anticipazioni proprio nel luogo dove sembra essersi consumato un omicidio, Emma trova per caso un braccialetto di Diana. Miranda, travisando il contenuto di un bigliettino non indirizzato a lei si lancerà in un’accusa diretta e per nulla velata. Cosa accadrà dunque? Quali altri segreti riserverà il proseguo della trama?