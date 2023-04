Semifinali Coppa Italia in tv, Rai o Mediaset? Juventus Inter, orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Semifinali Coppa Italia 2023, ci siamo. Inizia stasera il programma del penultimo atto della coppa Nazionale che vede impegnate le ultime quattro squadre rimaste in corsa: si tratta di Juventus, Inter, Fiorentina e Cremonese. Oggi, martedì 4 aprile 2023, si disputerà la prima partita di andata tra Juventus e Inter mentre domani toccherà a Cremonese e Fiorentina. Vediamo dunque il calendario completo delle semifinali di Coppa Italia 2023 e la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Juventus Inter Coppa Italia, orario, dove vedere la partita in tv e in streaming

Quest’anno la Coppa Italia è trasmessa in esclusiva da Mediaset (niente Rai dunque come eravamo abituati in passato). Per quanto riguarda dunque la partita di andata di stasera, Juventus Inter, la diretta sarà su Canale 5 dalle ore 21.00. In streaming sarà possibile vedere l’incontro sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Probabili formazioni Juve Inter, ultime dai campi

Umori opposti alla vigilia del derby d’Italia di Coppa Italia. L’Inter è reduce dal pesante k.o. in casa contro la Fiorentina mentre la Juventus appare più lanciata che mai seppur frenata dai 15 punti di penalizzazione in campionato. Per quanto riguarda le formazioni Juventus in campo la notizia è che Chiesa sarà a disposizione (ma difficilmente partirà dal 1′). In porta Perin, in avanti confermato Vlahovic che potrebbe giocare insieme a Kean. A centrocampo Rabiot con Fagioli e Locatelli. Passiamo all’Inter. Lautaro e Lukaku provano a risollevare le sorti della macchina di Inzaghi che appare più che mai ingolfata in questo momento. Mkhitaryan (tra i migliori contro la Fiorentina) e Barella a centrocampo, in porta Onana.

Cremonese Fiorentina Coppa Italia: orario, dove vederla in tv e in streaming domani mercoledì 5 aprile 2023

Domani invece sarà la volta dell’altra semifinale, quella tra Cremonese e Fiorentina. Appuntamento anche in questo caso in prima serata sulle reti Mediaset e sulla piattaforma Mediaset Infinity per quanto riguarda lo streaming.

Dove vedere la Coppa Italia in tv, Rai o Mediaset? Orario partite oggi e domani, quando si giocano le semifinali di ritorno

Questo, riepilogando, il tabellone delle semifinali di Coppa Italia 2023. Ricordiamo che la formula prevede sfide di andata e ritorno: dopo le partite di oggi e domani il secondo incontro si disputerà tra il 26 e il 27 aprile 2023. E dai match uscirà l’abbinamento per la finalissima di questa edizione che si disputerà a maggio.

Coppa Italia 2023 semifinali andata, chi oggi e domani, dove vederle in tv e in streaming

