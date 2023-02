Coppa Italia 2023 tabellone semifinali: accoppiamenti, date e orari delle prossime partite

Si fa sempre più vicina la finalissima di Coppa Italia 2023. Ultimato il programma dei quarti di finale è tempo di assistere al penultimo atto della competizione con le quattro squadre restanti in gara che si sfideranno in un doppio turno tra andata e ritorno. Chi vincerà andrà poi a contendersi il trofeo a maggio. Facciamo dunque il punto della situazione e diamo uno sguardo al tabellone per vedere gli accoppiamenti e chi ha passato il turno.

Coppa Italia 2023 tabellone semifinali aggiornato, le squadre che hanno passato il turno ai quarti

Inter-Atalanta, Fiorentina-Torino, Roma-Cremonese e Juventus-Lazio, erano questi gli abbinamenti degli ottavi. Nel primo incontro, disputatosi martedì sera, l’Inter ha avuto la meglio dell’Atalanta grazie al gol di Darmian imbeccato da Lautaro Martinez; mercoledì 1 febbraio invece due le sfide in scena: quella delle ore 18.00 tra Fiorentina e Torino, terminata 2-1 per i padroni di casa con tanto di brivido finale, e il successo clamoroso in trasferta della Cremonese all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho, peraltro alle prese con il caso Zaniolo, per 1-2 in serata. Stasera invece, giovedì 2 febbraio, Lazio e Juventus (con i bianconeri con l’umore tutt’altro che sereno visti i rumors in merito alle note vicende societarie) è terminata 1 a 0 per i bianconeri che conquistano così l’ultimo pass utile per la semifinale.

Questo dunque il tabellone delle semifinali di Coppa Italia 2023:

Inter Vs Juventus

Juventus Cremonese vs Fiorentina

Quando si giocano le semifinali e la finale di Coppa Italia 2023, orari e dove vedere le partite in tv

Gli orari delle partite delle semifinali, al momento, restano ancora da definire. Per quanto riguarda la copertura televisiva e in streaming la diretta dei quarti di Coppa Italia sarà sempre sulle reti Mediaset (e l’app Infinity). Sappiamo però che, come detto in apertura, gli incontri non saranno ad eliminazione diretta (come è stato sin qui) bensì sul doppio turno, una formula ormai consolidata per la coppa nazionale. Le semifinali si disputeranno pertanto il 4-5 aprile (partita d’andata) e il 25-26 aprile (ritorno) mentre la finale è prevista per il 24 maggio 2023.