Coppa Italia 2023 tabellone quarti di finale: accoppiamenti, date e orari delle prossime partite

Coppa Italia 2023 delineato il tabellone dei quarti di finale. Con le tre partite in programma nella giornata di giovedì 19 gennaio 2023 si è concluso il programma degli ottavi della coppa nazionale. Definiti così tutti gli abbinamenti del torneo che porteranno la competizione verso la finale del prossimo maggio. Fin qui non sono di certo mancate le sorprese considerando l’eliminazione di Napoli e Milan, tanto per fare due esempi. Ma quali sono le squadre che, alla fine, sono riuscite a passare il turno agli ottavi? Facciamo il punto della situazione.

Coppa Italia 2023 tabellone quarti di finale, le squadre che hanno passato il turno agli ottavi

La scorsa settimana si sono disputate le prime sfide degli ottavi: la Cremonese, a sorpresa, ha battuto il Napoli, mentre Roma e Fiorentina, hanno avuto la meglio rispettivamente di Genoa e Sampdoria. E ancora: il Torino ha battuto, anche qui contro i pronostici, il Milan, ed infine l’Inter, non certo in modo semplice, ha superato 2-1 il Parma. Cos’è successo invece nelle partite di giovedì 19 gennaio 2023? Alle 15.00 Atalanta Spezia è terminata 5-2, mentre Lazio Bologna 1-0. In serata, a conclusione del programma, la Juventus ha affrontato il Monza.

In quest’ultimo incontro i bianconeri hanno vinto 2-1.

Questo dunque il tabellone dei quarti di finale della Coppa Italia 2023:

Inter – Atalanta

Lazio-Juventus

Cremonese – Roma

Fiorentina – Torino

Data e orario prossime partite Coppa Italia quando si giocano i quarti di finale

Il programma dei Quarti di Finale della Coppa Italia 2023 si aprirà ufficialmente il prossimo 31 gennaio con la sfida tra Inter e Atalanta. Il giorno dopo invece, mercoledì 1 febbraio, sarà la volta di Cremonese Roma e Fiorentina Torino. Giovedì infine la sfida tra Lazio e Juventus. Questo il riepilogo completo:

Inter – Atalanta (martedì 31 gennaio)

Lazio-Juventus (Giovedì 2 febbraio)

Cremonese – Roma (mercoledì 1 febbraio)

Fiorentina – Torino (mercoledì 1 febbraio)

Quando si giocano le semifinali e la finale di Coppa Italia 2023

Gli orari delle partite dei quarti, al momento, restano ancora da definire. Per quanto riguarda la copertura televisiva e in streaming la diretta dei quarti di Coppa Italia sarà sempre sulle reti Mediaset.

Dando uno sguardo poi al turno successivo le semifinali si disputeranno il 4-5 aprile (partita d’andata) e 25-26 aprile (ritorno) mentre la finale è prevista per il 24 maggio 2023. Gli abbinamenti possibili delle semifinali secondo il tabellone sono i seguenti: