Juventus Monza Coppa Italia Rai o Mediaset? A che ora giocano, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Juventus Monza Coppa Italia, ci siamo. Tutto pronto per il fischio di inizio tra Juventus e Monza partita valida per gli ottavi della Coppa Italia 2023. Dopo la clamorosa eliminazione del Napoli, ma anche del Milan, la Coppa Nazionale vede scendere in campo stasera, giovedì 19 gennaio 2023, i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri, reduci dal tonfo clamoroso in campionato proprio contro il Napoli. Umore diametralmente opposto invece in casa Monza con la squadra uscita vittoriosa dallo scontro con la Cremonese per 3-2 (la stessa che ha condannato il Napoli per uno strano incrocio di destini). La sfida dunque, visti anche i precedenti degli altri Ottavi di Finale, si preannuncia emozionante.

Rai o Mediaset? Orario, dove vedere gli ottavi di Coppa Italia tra Juve e Monza in tv e in streaming

La Coppa Italia quest’anno è esclusiva Mediaset (così come la Super Coppa disputatasi ieri sera). Dunque, a differenza di quanto ormai eravamo abituati in passato, con la Coppa Nazionale trasmessa dalla tv pubblica, anche questa partita sarà trasmessa da Canale 5 in prima serata con orario di inizio per le ore 21.00 di stasera. Per chi volesse seguire il match in streaming è invece a disposizione l’App Mediaset Infinity con le relative applicazioni da scaricare sui device mobili.

Probabili formazioni Juventus Monza Coppa Italia

Come detto le due squadre arrivano all’appuntamento infrasettimanale con umori contrapposti. Ma quali saranno le scelte di Massimiliano Allegri e Palladino? Partiamo dai bianconeri. In porta spazio a Perin mentre in difesa riposerà Bremer, letteralmente travolto a Napoli dalla furia dell’attacco campano, ad appannaggio di Rugani. In campo anche Miretti, Iling e Soulé mentre in avanti dovrebbe partire dal 1′ minuto Kean. Nel Monza dovrebbero giocare invece Cragno, Caldirola, Marlon, Carboni. Spazio anche a D’Alessandro, Carlos Augusto e Valoti.

Tabellone Coppa Italia 2023, si chiude il programma degli ottavi. Le date dei quarti di finale

Diamo uno sguardo adesso al tabellone di Coppa Italia. Oggi, giovedì 19 gennaio 2023, si completerà il programma degli ottavi di finale. In campo scenderanno (alle 15.00) Atalanta-Spezia, Lazio Bologna (alle 18.00) e come detto Juventus Monza alle 21.00. Da questi incontri usciranno le squadre che affronteranno le compagini che hanno già staccato il pass per i quarti, ovvero Cremonese, Roma, Fiorentina e Torino. Questi tutti i possibili abbinamenti: