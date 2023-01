Napoli Cremonese Coppa Italia, orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Dopo la vittoria scintillante contro la Juventus, il Napoli è sempre più primo in campionato con un vantaggio di nove punti sul Milan. Ora la squadra di Spalletti è attesa dall’impegno in coppa contro la Cremonese, che ha appena esonerato Alvini per Ballardini. L’obiettivo è passare il turno ed affrontare la Roma che ha avuto la meglio sul Genoa.

Napoli Cremonese di Coppa Italia: dove si può vedere la partita?

Il match Napoli-Cremonese, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/23, si gioca martedì 17 gennaio alle ore 21 nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il match Napoli-Cremonese sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico di Andrea Agostinelli. La sfida sarà visibile anche in streaming gratis su Mediaset Play e sul sito sportmediaset.it.

Le formazioni per l’incontro di Coppa Italia

Per il Napoli forte turnover per il turno di Coppa Italia, peraltro sfruttando un periodo molto negativo della Cremonese. Per l’impegno contro i grigiorossi, mister Luciano Spalletti opta per un classico 4-3-3. In porta spazio a Salvatore Sirigu, probabilmente alla sua ultima partita con la maglia azzurra: per lui potrebbe palesarsi un clamoroso ritorno al Paris Saint-Germain in questa sessione di mercato. Difesa a quattro composta da Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera. A centrocampo, spazio a Ndombele, Demme, Elmas. In avanti, tridente d’attacco composto da Lozano, Simeone e Raspadori.

La Cremonese va allo stadio Maradona in piena crisi. La formazione è cosciente di non essere all’altezza della Serie A e per questa partita, dovrà fare i conti con un altro problema tecnico: un allenatore nuovo sulla propria panchina e che non conosce ancora la squadra. Alla partita d’esordio, mister Davide Ballardini opta per un 3-4-1-2, che durante i 90 minuti tenderà ad avere un atteggiamento molto difensivo. In porta, Carnesecchi. Per la difesa, Hendry, Aiwu, Lochoshvili. Corposo centrocampo con Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Quagliata. Sulla trequarti, la palla passa dai piedi di Buonaiuto. Sarà lui a dover servire palle gol per la coppia d’attacco Afena-Gyan e Ciofani.