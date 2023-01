Ascolti tv giovedì 12 gennaio 2023: Che Dio ci aiuti 7, Roma-Genoa (Coppa Italia), Harry Potter, Masterchef 12, dati Auditel e share

Ascolti tv giovedì 12 gennaio 2023, qual è stato il programma più seguito ieri sera? Siamo già a giovedì, il weekend si avvicina e anche questa settimana si gennaio sta per concludersi. Ma il giovedì sera, dal punto di vista televisivo, non ha deluso nessuno. Tra programmi, serie tv, nuove stagioni e approfondimenti. Proprio come è successo ieri sera, con il palinsesto che non ha certo deluso le aspettative. E con la scelta variegata. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina.

Dati di ascolto e share canali Rai giovedì sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. Su Rai 1 la prima puntata della fiction con Suor Angela “Che Dio Ci Aiuti 7 “ conquista 5.280.000 spettatori pari al 28.2% di share. Per Rai 2 il programma di approfondimento “Che c’è di nuovo” piace a 420.000 spettatori con il 2.5% di share. Per Rai 3 invece lo show “Splendida cornice” conquista una platea di 902.000 spettatori con il 4.5% di share.

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 la partita di coppia Italia “Roma Vs Genoa” catalizza l’attenzione di 2.949.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Italia 1 invece il film “Harry Potter e la pietra filosofale” porta a casa uno share del 7.6% a fronte di 1.310.000 spettatori. Su Rete4 “Dritto e Rovescio” totalizza un ammontare di a.m. 917.000 spettatori (6.1%).

Ascolti Tv La7, Tv8 e Nove 12 gennaio

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 va in onda “Piazzapulita” ha interessato 692.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Tv8 “Quelle brave ragazze” è stato seguito da 516.000 spettatori con il 2.9% di share. Su Nove “Presa mortale” segna 443.000 spettatori (2.2% di share). Su Sky Masterchef 12 appassiona 828.000 spettatori (con il 3.9% di share) nel primo episodio e 694.000 spettatori (4.1% di share) nel secondo.