Roma-Genoa all’Olimpico, stasera la partita di Coppa Italia: orario, dove vederla e qual è il piano dei trasporti

Stasera si giocherà una delle partite più attese nel panorama calcistico: la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia in cui si sfideranno Roma-Genoa allo stadio Olimpico di Roma, vicino al Foro Italico. Ecco alcune informazioni utili sulla viabilità nella Capitale, come fare per seguire il match e dove andrà in onda.

Partita di Coppa Italia (Roma-Genoa) all’Olimpico: a che ora si gioca

Il giovedì di Coppa Italia si chiuderà proprio stasera con una delle sfide più attese tra Roma e Genoa. Per la squadra della Capitale è la prima partita d’esordio, mentre i gialloblu hanno già eliminato il Benevento e Spal (Ferrara) nei turni precedenti. Il match inizierà alle 21 e andrà in onda su Canale 5, Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset. Quali saranno le formazioni per questa partita? Ecco tutto quello che sappiamo e le anticipazioni utili per la partita di stasera.

Formazioni della partita

Sono previsti alcuni cambiamenti per le formazioni: Mourinho, probabilmente, per la Roma opterà per un 3-4-2-1 e, secondo quanto rilasciato da Sky Sport, le modifiche più importanti saranno: Kumbulla al posto di Smalling e Ibanez è squalificato fino al 1° febbraio, quindi non scenderà in campo. Al centro ci sarà Camara e sugli esterni Celik e Spinazzola. Dybala si riposa, unica punta sarà Abraham mentre avanti ci saranno Pellegrini e Zaniolo. La squadra gialloblu, invece, vede un passaggio alla difesa a 3. Martinez scenderà in campo insieme a Yalcin, Criscito giocherà solo a partire dal secondo tempo. Gilardino avrà fatto una buona scelta?

Qual è il piano dei trasporti di Roma

Gli ottavi di Finale di Coppa Italia mettono a dura prova la città di Roma: vicino lo stadio Olimpico ci sarà il consueto divieto di sosta già molte ore prima della partita. Per i tifosi gialloblu muniti di biglietto ci saranno aree di parcheggio apposite. Per chi invece desidera muoversi con i mezzi pubblici: vicino allo stadio c’è la fermata del tram numero 2 e in zona arrivano anche 15 linee di autobus che collegano tutta la città e sono attive fino alle 2:38 del mattino: 23, 31, 32, 69, 70, 89, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911. Sarà attivo regolarmente anche il servizio della metro (le ultime corse il giovedì sono alle 23:20, la metro A dalle 21 viene sostituita con gli autobus) e le linee di autobus 61, 160 e 490 collegano lo stadio a Piazzale Flaminio, dove sarà possibile prendere la metro A. La linea 495 collega la Stazione di Tiburtina, e quindi la metro B, con lo Stadio Olimpico.