Compleanno Lazio 2023, la squadra compie 123 anni: il programma dei festeggiamenti

Buon compleanno Lazio! Oggi, lunedì 9 gennaio, la fondazione nata nel 1900 per mano di Luigi Biagiarelli e di altri otto ragazzi, festeggia i 123 anni di attività. Innumerevoli i successi che ne hanno costellato la storia e quest’oggi l’aria di festa è quanto mai sentita. Nella notte, i tifosi si sono radunati in Piazza della Liberta, luogo simbolo per la squadra, e le celebrazioni sono solo all’inizio. Proseguiranno, infatti, per tutta la giornata. La Lazio Atletica Leggera provvederà, inoltre, al posizionamento di un leggio e all’aggiornamento dei pannelli del Giardino Luigi Biagiarelli.

Juve alla ricerca della solidità, Sarri “Lazio grande squadra”

La Lazio compie 123 anni, gli eventi in programma

Nonostante un po’ di maretta per la rimonta con l’Empoli — la partita all’Olimpico, è finita in pareggio, 2-2 — i festeggiamenti per il compleanno della Lazio saranno, come sempre, in grande stile. Davvero ricco il programma previsto in occasione dei festeggiamenti della società calcistica. Nel pomeriggio, alle 15.30, presso la Sala Tevere della Regione la fondazione Lazio organizzerà l’evento: ‘Le Ali allo sport: l’Anno che Verrà’. Si tratta dell’introduzione di sei progetti del 2023 e un calendario speciale che prende a modello i manga giapponesi. Poi alle 18.30 ci sarà la presentazione del libro ‘Come eravamo: quelli che hanno portato il tifo nella curva’ libro del giornalista Francesco Troncarelli. E non finisce qui, in serata, alle 20 verranno, infatti, consegnati i ‘Premi Luigi Biagiarelli 2023’, una serie di riconoscimenti che per l’occasione vedrà presenti i calciatori Ciro Immobile, Giorgio Sandri e Gabriele Paparelli.

La cena

Non mancherà poi la cena con tanto di brindisi, a coronamento della festosa giornata. Nella fattispecie, in serata, la squadra calcistica si ritroverà a cena nell’hotel in zona Monte Mario che ha li ha ospitati anche in occasione delle festività natalizie. Saranno presenti ovviamente i calciatori con le rispettive compagne e mogli, tutto lo staff tecnico e la dirigenza, così da omaggiare la storia della società nel segno dei tanti obiettivi e traguardi raggiunti ma anche di quelli che sono ancora da vincere.