Tutte le gare delle coppe europee: Champions, Europa e Conference

Le coppe europee sono un po’ come le “stagioni”: scandiscono il tempo dei tifosi di calcio. Come ogni inizio anno infatti si attende febbraio per rivedere la maggiore competizione europea per club, oltre anche a Conference ed Europa League. Vediamo tutte le gare uscite dai sorteggi dell’urna di Nyon.

Champions League: da non perdere Real VS Liverpool

La Serie A, la Premier League, e la gran maggioranza dei campionati europei si sono fermati, ad eccezione della Serie B e delle leghe minori italiane ed europee, su cui poter rintracciare statistiche e pronostici aggiornati. Ciò ha permesso sicuramente a molti calciatori di riposare, me dall’altra parte ci sono giocatori che invece porteranno un carico di stanchezza notevole al 2023. Ciò preoccupa e non poco ad esempio Carlo Ancelotti, che con il suo Real Madrid è a caccia del secondo titolo europeo consecutivo, ma che ha già visto infortunarsi Benzema durante il ritiro con la Francia.

La sfida che attende i “blancos” è da brividi, e porterà all’eliminazione di una delle due principali favorite e finaliste dell’anno scorso: Real appunto e Liverpool. Proseguendo con i sorteggi per le italiane in gara le cose sono andate piuttosto bene con il Napoli impegnato con il Frankfurt, l’Inter con il Porto, e il Milan con il Tottenham, quest’ultima gara che suscita più interesse. L’altro big match degli ottavi di finale di Champions League è sicuramente PSG VS Bayern Monaco, sfida fra altre due favorite. Gli incontri degli ottavi di finale si concludono con Club Brugge contro Benfica, e con Lipsia di fronte al Manchester United di Guardiola.

Europa e Conference: il Siviglia ha tradizione, l’Arsenal tanta fame

Per ciò che concerne Europa e Conference League prima ancora degli ottavi di finale ci saranno i playoff che vedranno impegnate tutte e quattro le squadre italiane che disputano queste competizioni. In Europa League la Juventus affronterà il Nantes, mentre la Roma se la vedrà con il Salisburgo. Abbiamo poi il super big match quasi da “Champions” Barcellona contro Manchester United, e poi ancora lo Sporting di Lisbona impegnato con il Midtjylland.

Intanto il Siviglia, squadra dominatrice della competizione sfiderà il PSV, e poi ritroviamo l’Ajax contro l’Union Berlino. Per completare Leverkusen-Monaco, e Shakthar Donetsk-Rennes. Il playoff per le pretendenti all’Europa League saranno soltanto un “piccolo” passo, perché già qualificati agli ottavi ci sono club del calibro dell’Arsenal, del Betis, del Feyenoord, e poi ancora del Fenerbahçe, oltre a Ferencváros, Friburgo, Real Sociedad e Union Saint-Gilloise. Sicuramente il match più equilibrato è quello che mette di fronte catalani e inglesi, mentre quello su cui si riescono a fare meno pronostici è Leverkusen contro Monaco.

In Conference League invece i playoff capitati a Lazio e Fiorentina sono leggermente più ostici soprattutto per i viola che hanno “pescato” i portoghesi del Braga. La Lazio invece giocherà il proprio doppio confronto contro i romeni del Cluj. Gli altri playoff sono Qarabag-Gent, Trabzonspor-Basilea, AEK Larnaca-Dnipro-1, e poi ancora Ludogorets-Anderlecht, Sheriff-Partizan, e Bodø/Glimt-Lech. Ad attendere le vincitrici dei playoff di Conference ci saranno AZ Alkmaar, Djurgården, İstanbul Başakşehir, Nice, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal e West Ham.