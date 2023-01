Quanto guadagna Ronaldo in Arabia Saudita e quanto incasserà al secondo: ecco il folle contratto per CR7

Cristiano Ronaldo è stato appena assunto per nuovo ingaggio in Arabia Saudita e giocherà per l’Al-Nassr FC. Dopo un breve periodo di trattative è partito dal Portogallo ed è da poco arrivato nel paese arabo che lo accoglierà per i prossimi anni. Se vi chiedete perché abbia scelto di andare a giocare in un paese così lontano e siete curiosi di sapere quanto guadagnerà, ecco tutte le info sul suo nuovo e folle contratto e quanto guadagnerà, pensate un po’, al secondo. Sì avete capito bene.

L’ingaggio di Ronaldo per l’Al-Nassr FC

Il famoso attaccante portoghese è da poco sbarcato in Arabia e già tutti lo acclamano, ma perché avrà scelto proprio questa nuova squadra? Forse gli interessi economici hanno giocato un ruolo importante questa volta, date le cifre da capogiro che gli hanno proposto per l’ingaggio. Oggi, martedì 3 gennaio ci sarà la presentazione ufficiale alla squadra. In vista dei mondiali 2030 gli è stato proposto anche un ruolo importante, in qualità di una sorta di “Ambasciatore”, ma non sappiamo ancora se abbia accettato.

Il folle contratto in Arabia Saudita

Il contratto proposto dalla società araba riporta cifre da capogiro: guadagnerà 200 milioni di euro a stagione fino al 2025. L’ingaggio è per due stagioni (e mezza), quindi il totale sarà sui 500 milioni di euro per la sua permanenza nella squadra. Questi numeri non tengono ovviamente conto dei vari ed eventuali bonus e premi.

Ecco quanto incasserà al ‘secondo’

Facciamo un calcolo di quanto guadagnerà il famoso calciatore nelle due prossime stagioni calcistiche: parliamo di circa 16,6 milioni di euro al mese e di 547.945 euro al giorno. Quindi, Ronaldo con un solo giorno di lavoro guadagna più di 500 mila euro. Queste cifre non sono nuove nel mondo del calcio, ma sono così esorbitanti che facciamo fatica anche solo a immaginarle. Sorge spontaneo chiedersi quanto possa guadagnare al secondo, ecco i numeri: guadagnerà 22.832 euro all’ora, 380 euro al minuto e circa 6,34 euro al secondo.