Dove giocherà Cristiano Ronaldo dopo l’addio al Manchester United? Le novità su CR7

Gli passano, ma la sua fama aumenta. Nonostante tanti nuovissimi campioni si siano affacciati da tempo sulla scena calcistica contemporanea, Cristiano Ronaldo ha un nome che continua ancora ad incutere timore, sul campo, così come sul mercato. E la domanda che tutti si stanno ponendo in questi giorni è: quale sarà la prossima squadra di Cristiano Ronaldo? Chi avrà l’onore, e il fardello mediatico anche, di averlo tra i proprio 11 schierati in campo? Un quesito che i tifosi di mezza Europa stanno cerando di risolvere, con pronostici e vaticini. Ma non sono gli unici, dal momento che il fuoriclasse lusitano ha risolto il maniera consensuale il proprio contratto che lo vincolava, fino al 2024 – per un totale altisonante di 28 milioni netti a stagione – al Manchester United. Ma i rapporti tra il campione e il club inglese si sono incrinati subito. In una recente intervista, poi, le dichiarazioni di Ronaldo, che ha sparato a zero sul club, hanno fatto cadere la fatidica goccia nel fatidico vaso che ci ha messo davvero poco a traboccare. Dal momento del divorzio con il Manchester United, subito sono impazzite le voci sulla possibile prossima squadra del campione.

Cristiano Ronaldo si ritira dopo i Mondiali in Qatar? Cosa ha detto CR7

Dove andrà Cristiano Ronaldo?

Il campione è ormai un veterano del campo, ma nonostante il suoi 37 anni – compiuti proprio lo scorso febbraio – Cristiano Ronaldo non si smentisce mai, ed è considerato ancora uno dei più forti calciatori al mondo. L’anagrafe però nel calcio conta, e sta iniziando a farsi sentire anche per il fuoriclasse portoghese, nonostante tutto. Di fatto, lo stesso suo ritorno al Manchester United era stato contrassegnato da quest’ombra non da poco. Quel che è certo, è che il campione non vuole smettere di giocare, e ora che è svincolato dai contratti precedenti la sua volontà potrebbe essere quella di trovare un club che gli possa garantire il sipario della Champions League. L’ipotesi più ”romantica” e quella più discussa, è quella dello Sporting Lisbona che, secondo molti, starebbe pensando di riprendere Cristiano Ronaldo nella sua rosa, dopo averlo lanciato quando era ancora un ragazzino.