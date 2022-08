Cristiano Ronaldo al Napoli: la trattativa ai limiti dell’impossibile

A 37 anni Cristiano Ronaldo non sta vivendo una buona situazione al Manchester United. Gli ultimi rumor parlano di una sua potenziale entrata nel Napoli nell’ambito di una maxi operazione che porterebbe Osimhen a Old Trafford.

Ronaldo al Napoli, una maxi operazione

Negli ultimi due mesi il nome di Ronaldo è stato accostato a tantissime squadre: dal Bayern Monaco, Chelsea, Atletico Madrid, Sporting Lisbona al Marsiglia. Fino all’ultima notizia, rilanciata da Tuttosport: Cristiano Ronaldo al Napoli con Osimhen al Manchester United.

Mancano sei giorni alla fine del mercato, una maxi operazione come queste prevede una serie di trattative complicate in così poco tempo. Senz’altro Ronaldo al Maradona porterebbe infinito entusiasmo ai tifosi e accrescerebbe il potenziale della squadra di Spalletti, dato che il campione è ancora in grado di fare la differenza in serie A. Memorabili i 24 gol segnati in 38 partite con il Manchester United nella passata stagione.