Cristiano Ronaldo e Georgina, morto uno dei gemelli durante il parto: ‘Siamo devastati dal dolore’

Tragedia in casa Ronaldo: uno dei gemelli che il campione aspettava con la compagna Georgina Rodriguez è morto al momento del parto. A darne notizia la stessa coppia, attraverso un post congiunto su Instagram. Cristiano Ronaldo e Georgina hanno annunciato che il maschietto non ce la fatta, mentre la bambina è nata senza problemi.

Lutto per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Questo il post pubblicato da CR7 e dalla compagna. «È con la nostra più profonda tristezza che siamo qui ad annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un pò di speranza e di felicità. Ringraziamo medici e infermieri per tutta la loro assistenza e supporto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy in questo momento molto difficile. Il nostro bambino è il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre». Segue poi la firma dei due genitori, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.

Georgina ha già una figlia da Cristiano Ronaldo, che è padre di altri due bambini. Il campione portoghese ha infatti anche un altro bambino, nato nel 2010, che porta il suo stesso nome. Poi nel 2017 sono nati i gemelli Mateo ed Eva. Di questi tre bambini non si conoscono le madri. Sempre nel 2017 è nata Alana, figlia di Georgina. E adesso, a completare la “squadra” di Cristiano, è arrivata un’altra piccola bambina.