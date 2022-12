Cristiano Ronaldo offre lavoro, cerca 4 persone: stipendio da 6.000 euro al mese. Ecco cosa bisogna fare

Cristiano Ronaldo è disposto a retribuire con ben 6mila euro al mese i quattro dipendenti che saranno necessari quando il progetto della sua nuova casa sarà terminata. Tra le figure ricercate dal noto calciatore anche un cuoco e un maggiordomo. La cifra offerta da Ronaldo è senza dubbio molto alta ed evidenzia il delicato lavoro che coloro che verranno selezioni svolgeranno quotidianamente al fianco di Ronaldo e della sua numerosa famiglia. Per assolvere al delicato compito verranno senz’altro sottoscritte delle clausole di riservatezza, com’è consuetudine per le case delle celebrità.

Sorpresa a Cristiano Ronaldo, il regalo di Natale di Georgina è una Rolls Royce rarissima: ecco quanto costa

La nuova, prestigiosa casa di Cristiano Ronaldo

Ronaldo non ha badato a spese ed ha acquistato la villa più costosa del Portogallo. L’attuale valore della proprietà — al momento ancora in costruzione — è di oltre 10 milioni di euro, arrivando anche a 20 mila una volta completata e terminati tutti i lavori. Dove si trova l’immobile? Il prestigioso immobile si trova si trova a Quinta Marinha, a Cascais nell’Oceano Atlantico, a circa trenta chilometri da Lisbona. La casa si sviluppa su 2.720 metri quadri divisi su tre piani e con uno spazio esterno di 544 mq comprendente diversi giardini, una piscina esterna (dentro ve n’è un’altra), una palestra, un campo da tennis e un garage dalla bellezza di 20 posti auto. Qui il campione potrà conservare la Rolls Royce regalatagli per Natale dalla moglie Georgina e le altre sue vetture quali una Bugatti Centodieci, una Bugatti Chiron, una Ferrari Monza SP2, una McLaren Senna, una Mercedes G-Wagon Brabus, una Ferrari F12, una Lamborghini Aventodor LP 700 e infine una Bentley Flying Spur.

Due case annesse

Ma c’è dell’altro. La villa avrà anche due case annesse così da poter comodamente ospitare i parenti. Insomma, rispetto a dove Ronaldo si traferirà al termine della sua carriera non ci sono dubbi. Sta di fatto che un immobile del genere richiede un lavoro e una manutenzione non da poco. È sulla base di queste motivazioni che nasce l’offerta di lavoro pocanzi descritta e per la quale il campione cerca 4 persone, disposto a pagare lautamente, che dovranno svolgere un compito alquanto delicato, trascorrendo molto tempo assieme a Ronaldo e alla sua famiglia.