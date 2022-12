Sorpresa a Cristiano Ronaldo, il regalo di Natale di Georgina è una Rolls Royce rarissima: ecco quanto costa

Il Natale è Natale per tutti, soprattutto per i campioni del calcio, che di certo non si lasciano sfuggire l’occasione per poter festeggiare alla grande, magari con qualche regalo vistoso, che non passa inosservato diremmo. Sotto l’albero di Cristiano Ronaldo, infatti, il Natale ha portato un regalo di Georgina che il campione portoghese ha voluto subito immortalare e condividere con il suo mezzo miliardo di follower sui suoi canali social: si tratta di un’auto, l’ennesima ovviamente, che va ad implementare ancora di più il garage sfarzoso ed esclusivo confermando, ancora una volta, la sfrenata passione per i motori da parte di Cr7. Anche in questo caso, poi, non è stata una scelta a caso, perché la vettura rappresenta un’ulteriore perla a quattro ruote che in pochissimi possono vantarsi di possedere.

La sorpresa di Natale per Cristiano Ronaldo

Come in parte anticipato, non è certo la prima volta che Georgina regala alla sua dolce metà un dono del genere visto che in precedenza, per il suo 37esimo compleanno – 5 febbraio scorso – gli aveva fatto trovare una bellissima Cadillac Escalade da circa 300 mila euro. Ma non è tutto, perché ancora prima per i 35 anni, c’era stata una Mercedes Brabus Classe G da 600 mila euro, prodotta in una manciata di esemplari accessibili ai non comuni mortali ovviamente. Il rituale si ripete, insomma: o stesso Cr7 ha accolto con entusiasmo anche in questa occasione, postando la foto e una dedica diretta: “Grazie amore mio”.

Il regalo ”inaspettato” di Georgina

E di fatto, in questo modo, Georgina ha stupito, ancora una volta, il campione del calcio, dopo che solamente qualche giorno fa aveva condiviso sui social la foto di alcuni regali che attendevano la famiglia Ronaldo sotto l’albero di Natale. Ancora una volta, allora, Georgina ha preso in pieno i desideri del suo amato campione: l’auto, bianca, era confezionata con un grande fiocco rosso, una straordinaria Rolls-Royce Dawn, uno dei modelli più noti ed apprezzati dagli appassionati. Tra l’altro si tratta di uno degli ultimi modelli, dal momento che proprio l’anno scorso la casa madre aveva annunciato che non avrebbe più accettato ordini per tale modello.