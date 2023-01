Sky o Dazn, orario, dove vedere in tv e in streaming le partite di Serie A mercoledì 4 gennaio 2023

Torna finalmente in campo la Serie A dopo quasi due mesi di stop a causa del mondiale in Qatar. Mercoledì 4 gennaio 2023 andrà in scena un turno infrasettimanale valido per la 16esima giornata del campionato che vedrà protagoniste tutte e 20 le squadre. Ma non saranno gli unici incontri questa settimana: proprio in virtù dell’inedita edizione della Coppa del Mondo gennaio sarà un mese particolarmente fitto di appuntamento. Nel weekend infatti si tornerà in campo mentre la settimana prossima sarà la volta della Coppa Italia. Insomma, il grande calcio è pronto a riprendersi la scena.

Le partite di Serie A mercoledì 4 gennaio 2023, orario e dove vederle in tv e in streaming

L’ultima giornata di campionato si era disputata l’11 novembre scorso, poi tutto era stato temporaneamente ‘congelato’ per i mondiali in Qatar. Ma quali saranno le partite per questo primo turno del 2023? Si parte alle ore 12.30 con un lunch match, anzi due: in campo vedremo la sfida tra Salernitana e Milan e Sassuolo Sampdoria. Saranno queste le squadre che apriranno la 16esima giornata di Serie A. In serata invece il super big match Inter Napoli.

Questo il programma completo:

Salernitana-Milan (12.30)

Sassuolo-Sampdoria (12.30)

Spezia-Atalanta (14.30)

Torino-Verona (14.30)

Lecce-Lazio (16.30)

Roma-Bologna (16.30)

Cremonese-Juventus (18.30)

Fiorentina-Monza (18.30)

Inter-Napoli (20.45)

Udinese-Empoli (20.45)

Dove vedere le partite della 16esima giornata di campionato in tv e in streaming Dazn o Sky

Ricordiamo che tutti gli incontri di Serie A sono trasmessi in esclusiva su Dazn e sulle relative piattaforme dedicate. Tre invece gli incontri che saranno visibili anche su Sky e in streaming su Now Tv e Sky Go. Per quanto riguarda le partite del 4 gennaio la doppia diretta (quindi la co-esclusiva Sky e Dazn) sarà disponibile soltanto per Salernitana-Milan, Lecce-Lazio, e Fiorentina-Monza. Tutte le altre sfide saranno invece trasmesse in esclusiva su Dazn.

La classifica aggiornata di Serie A

Diamo uno sguardo adesso alla classifica di Serie A, quella con cui ci eravamo lasciati nel 2022. Nell’ultimo turno disputato il Napoli aveva superato con qualche brivido l‘Udinese, il Milan (non senza polemiche) aveva strappato il successo nel finale in casa contro la Fiorentina per 2-1; netto era stato anche il successo anche per la Juventus, che da lì a poco sarebbe stata travolta dall terremoto societario le cui conseguenze non sono ancora note, che aveva battuto 3-0 la Lazio. L’Inter, a sua volt, aveva battuto 2-3 l’Atalanta.

Questa pertanto ad oggi la classifica aggiornata di serie A che riparte dopo i mondiali:

Napoli 41 Milan 33 Juventus 31 Lazio 30 Inter 30 Atalanta 27 Roma 27 Udinese 24 Torino 21 Bologna 19 Fiorentina 19 Salernitana 17 Empoli 17 Monza 16 Sassuolo 16 Lecce 15 Spezia 13 Cremonese 7 Sampdoria 6 Verona 5

Calendario Serie A e Coppa Italia gennaio 2023

Il turno del 4 gennaio aprirà un gennaio davvero frenetico e pieno zeppo di partite per recuperare i due mesi (o quasi) di stop come detto in apertura. La Serie A tornerà in campo il 7 gennaio, poi il 13 e il 21 quindi il 27. Ma in mezzo ci sarà tuttavia anche la Coppa Italia tra il 10 e il 12 gennaio 2023 e poi anche il 17 e il 19. Champions League, Europa League e Conference torneranno invece a febbraio. E non dimentichiamoci che si aprirà anche il mercato di “riparazione”.

Serie A: le gare in calendario per il girone d’andata dopo il Qatar