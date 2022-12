Mondiali Qatar 2022: l’Argentina vince ai rigori

Mondiali Qatar 2022. Per la terza volta nella sua storia, l’Argentina è campione del mondo, in Qatar, dopo una partita complessa, difficile, estenuante, andata avanti fino agli sgoccioli, ai rigori. L’Argentina, così, ha battuto la Francia ai rigori, dopo dei difficilissimi supplementari. Interminabili per i giocatori in campo, ormai allo stremo delle forze. Prima un goal spettacolare di Messi al 108esimo minuto, che sembrava aver, in un primo momento, chiuso definitivamente la partita e il risultato, ma poi c’è stata una rimonta improvvisa: la Francia grazie ad un rigore perfetto di Mbappé è riuscita a riaprire le speranze, riportando nuovamente il risultato in parità, sul 3-3. Così, infatti, si sono chiusi i supplementari prima della mini pausa per andare ai rigori, la fase più delicata di questa competizione. La tensione era alle stelle, in una finale di mondiali dove c’è stato di tutto: tanti goal, parate spettacolari, azioni spettacolari e molto altro. Alla fine, però, l’Argentina ha mantenuto i nervi saldi e ha portato a casa la coppa più ambita di sempre. Messi può aggiungere anche questo ai suoi grandi risultati di carriera.

Chi ha vinto la finale dei mondiali in Qatar 2022? Risultato finale Argentina Francia in diretta

La finale di Qatar 2022 ai rigori

Non c’è finale senza rigori, e così è stato. Alla fine, però, ha chiuso definitivamente la partita il goal di Montiel: le due squadre, Francia e Argentina, si sono giocate tutto, regalando una finale spettacolare. Ecco un riassunto dei rigori: