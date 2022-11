Quanto guadagna Gianluca Ferrero? Lo stipendio del nuovo presidente della Juventus dopo le dimissioni di Agnelli

Un terremoto devastante quello che ha travolto la Juventus, con tanto di dimissioni da parte di Andrea Agnelli e di tutto il cda della Juventus. Ora, però, in casa bianconera arriva il nuovo presidente: sarà infatti Gianluca Ferrero, commercialista, sindaco, revisore e amministratore di varie società a prendere le rediti della grande squadra italiana, nota e invidiata da tutto il mondo. La sua persona è stata scelta direttamente da Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la squadra di calcio. Una scelta effettuata per cercare di arginare soprattuto le polemiche alle quali è stato esposto il team e tutta l’organizzazione.

Di fatto, stando a quanto dichiarato dalla società, Gianluca Ferrero possiede una solida esperienza e tutte le “competenze tecniche necessarie”, oltre a nutrire una forte passione per il club. Dunque, per questo, e per il suo trascorso, Ferrero sarebbe ”la persona più adeguata a ricoprire l’incarico”. La società, di fatto, comunicherà a breve la lista completa dei candidati per il rinnovo del cda. Intanto, la Juventus ha voluto rassicurare tutti, affermando che la società “continuerà a collaborare e cooperare con le autorità di vigilanza e di settore, impregiudicata la tutela dei propri diritti in relazione alle contestazioni mosse contro i bilanci e i comunicati della società dalla Consob e dalla Procura”. Scopriamo qualcosa di più su Gianluca Ferrero e sul suo ”conto”, nel vero senso del termine.

Biografia di Gianluca Ferrero

Gianluca Ferrero nasce nella città di Torino nell’anno 1963. Si laurea in Economia e Commercio nel 1988. A partire dal 1989, poi, è iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino. Qualche anno dopo, invece, nel 1995, entra anche nel Registro dei revisori legali. Durante la sua lunga e fruttuosa carriera, Ferrero ha ricoperto vari ruolo, tra i quali:

presidente del collegio sindacale di Fincantieri , Luigi Lavazza, Biotronik Italia, Praxi Intellectual Property, Fiduciaria, Emilio Lavazza, Gedi gruppo editoriale , Nuo e Lifenet;

Sindaco effettivo in Fenera Holding,

Vicepresidente del consiglio di amministrazione della banca del Piemonte ;

; Componente del Consiglio di amministrazione di Italia Independent e di Pygar.

Quanto guadagna Gianluca Ferrero?

Ad onor del vero, non sono note esattamente le cifre incassate annualmente da Gianluca Ferrero, ma ovviamente negli ultimi anni i suoi sono sempre stati stipendi da top manager: compensi a 3 cifre per intenderci, a cui si devono aggiungere diverse proprietà di cui però non si conoscono esattamente la natura e il valore.