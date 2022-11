Perché Agnelli si è dimesso e le ultime news sulla Juventus: chi è Maurizio Scanavino, il direttore generale

Non solo il nome del possibile nuovo Presidente che prenderà il posto di Andrea Agnelli, indiscrezioni emergono in questi minuti anche su chi assumerà il ruolo di Direttore Generale. In quest’ultima direzione tutto sembra portare al nome di Maurizio Scanavino, uomo di fiducia di John Elkann.

Chi è Maurizio Scanavino il nuovo DG del club bianconero

Scanavino viene considerato una delle persone più vicine a John Elkann che del club di Torino rappresenta l’azionista di maggioranza. Sarà lui a traghettare la società fino a febbraio quando si decideranno le mosse future del club. Nel suo curriculum troviamo un passato anche nella Fiat, dove ricoprì il ruolo di brand promotion occupandosi dei marchi Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Ma come manager i suoi successi arrivano nel mondo dell’editoria settore dove lavora in questo memento. Maurizio Scanavino attualmente ricopre infatti l’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale del gruppo editoriale GEDI che all’interno ricomprende, tra le altre, le testate La Repubblica e La Stampa.

Perché Andrea Agnelli e tutto il CDA della Juventus si è dimesso

Le nuove nomine in casa Juventus, che attendono soltanto l’ufficializzazione nelle prossime ore, così come quella del Presidente individuato in Gianluca Ferrero, seguono il vero e proprio ‘terremoto’ che ha investito il club o meglio gli ormai ex vertici societari. Tutti, da Agnelli ad Arrivabene così come il Vice Presidente Pavel Nedved, si sarebbero dimessi a seguito dell’inchiesta della Procura di Torino per falso in bilancio.