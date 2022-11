Dimissioni alla Juventus, lascia Agnelli: chi è il nuovo presidente Gianluca Ferrero, le ultime news

Dopo il terremoto che nelle scorse ore ha letteralmente travolto la Juventus, con le dimissioni di Andrea Agnelli, stamattina è stato indicato (manca solo l’ufficialità) il nome del nuovo Presidente che dovrà prendere in mano le redini della società. Si tratta di Gianluca Ferrero. Vediamo dunque chi è e soprattutto perché la scelta è ricaduta su di lui.

Chi è Gianluca Ferrero il nuovo presidente che prenderà il posto di Andrea Agnelli

Ferrero è un commercialista, revisore, e amministratore di varie società. E’, tra gli altri, anche Presidente del collegio sindacale di Fincantieri ed è vicepresidente del CDA della Banca del Piemonte. Sarebbe lui pertanto il nome che la Exor, la holding della famiglia Agnelli che gestisce la Juventus, renderà noto dopo aver preso atto delle dimissioni in blocco del CDA della società di calcio. A dimettersi, come detto, è stato anche il Presidente Andrea Agnelli. Secondo Exor, come si legge sul Corriere della Sera, è lui l’uomo più indicato a guidare in questo momento così delicato il club considerando che possiede le conoscenze e le competenze tecniche necessarie. Questo unito chiaramente ad una passione per la Juventus.

Perché il CDA della Juventus si è dimesso

Le dimissioni del Consiglio d’Amministrazione del club bianconero sono arrivate ieri sera in massa. A pesare, da quanto si apprende, sarebbe stata l’inchiesta della Procura di Torino per falso in bilancio. In un comunicato il Presidente Agnelli, il vice ed ex calciatore Pavel Nedved e l’AD Arrivabene hanno ratificato le proprie dimissioni facendo così decadere il CDA. L’era Agnelli finisce così dopo oltre 12 anni. Adesso si dovrà attendere il prossimo 18 febbraio 2023 per conoscere la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione.