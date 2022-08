Juventus-Roma sabato 27 agosto 2022: dove vedere la partita (Sky o DAZN), orario e formazioni

Il campionato di Serie A ha preso il via pochi giorni fa, ma ora l’attenzione è in gran parte su un big match, molto atteso, quello tra la Juventus di Allegri e la Roma di Mourinho. I calciatori scenderanno in campo, allo Juventus Stadium, il 27 agosto e il fischio d’inizio è previsto alle 18.30. Ma quali saranno le formazioni? E dove vedere la partita in televisione?

Le (possibili) formazioni di Juventus-Roma

Ancora nessuna certezza, ma ecco quali potrebbero essere le (possibili) formazioni:

Juventus (4-3-3): Perin, Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro, Rabiot, Locatelli, McKennie, Cuadrado, Vlahovic, Kostic

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham.

Sky o Dazn per Juve-Roma?

Juventus-Roma si potrà vedere in esclusiva sulla piattaforma DAZN, tramite Smart Tv (anche su SKYQ), console Xbox o playstation 4 e 5. Con la speranza che il colosso non faccia brutti scherzi e faccia vedere integralmente il match, che è molto atteso!