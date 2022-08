DAZN e i disservizi durante le partite di Serie A: il rimborso è automatico

Dopo l’inizio da incubo per la piattaforma Dazn, con i disservizi vissuti dagli abbonati con la visione della prima giornata di Serie A, arrivano buone notizie circa il rimborso per gli utenti. Nella giornata di venerdì infatti dopo l’incontro al quale ha preso parte la Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agcom e la Lega Calcio nonché i vertici dell’Azienda, si è arrivati ad un accordo.

Rimborso DAZN come funziona

Stando a quanto reso noto l’indennizzo arriverà in automatico senza dunque passare per la lunga trafila burocratica già prevista in via “ordinaria” dalla stessa piattaforma. In questo caso invece, anche perché la portata del disservizio è stata davvero ampia, il tutto avverrà senza alcuna azione da parte dell’abbonato: entro i prossimi 15 giorni gli utenti riceveranno pertanto il 50% del valore mensile del canone pagato dall’utente. Ovvero il 50% in più di quanto previsto dall’Agcom.

Garanzie sul proseguo della stagione

Intanto i vertici di Dazn avevano già fatto sapere che i problemi registrati a Ferragosto sarebbero stati risolti e che dunque altri disagi non dovrebbero ripetersi. Ricordiamo che per questa stagione Dazn ha l’esclusiva di tutte le partite di Serie A visibili, con un sovraprezzo, anche via satellite grazie all’accordo raggiunto con Sky (con quest’ultima che trasmette comunque tre giornate per ciascun turno di campionato).