Dazn, la partita non si vede: utenti furiosi

“Grazie Dazn, si è vista benissimo la partita: complimenti”. Il messaggio, ovviamente ironico, arriva da un ex calciatore della Roma, Sandro Tovalieri. Ieri, come migliaia di altri tifosi, non è riuscito a vedere, se non per pochi frammentati minuti, l’incontro Salernitana-Roma, in esclusiva su Dazn.

Ma gli stessi problemi si sono registrati anche, in contemporanea, per Spezia-Empoli, sempre alle 20:45, e, in precedenza, c’erano stati alle 18:30 per Lazio-Bologna (che si è vista anche su Sky) e per Fiorentina-Cremonese.

Insomma, una partenza di campionato, per la piattaforma che ha in esclusiva la trasmissione delle partite, davvero pessima. Migliaia i messaggi di insulti contro la gestione, con tifosi delle varie squadre che si sfogavano sui social. E a ragione. Questo infatti, è il secondo anno che Dazn trasmette gli incontri di Serie A. E se lo scorso anno poteva anche avere – così come effettivamente è stato – problemi di trasmissione dovuti all’inesperienza e alle tecnologie ancora da mettere a punto soprattutto in fase di avvio di campionato, quest’anno il problema non si doveva ripetere.

I messaggi di Dazn

Nel corso della partita, sulla pagina Facebook di Dazn è apparso il messaggio: “Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente”.