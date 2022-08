Dazn rimborsa gli utenti dopo i disservizi: ecco come richiedere l’indennizzo

I disservizi di Dazn durante la trasmissione delle partite del 14 agosto – la prima giornata di serie A – hanno portato il gruppo a prendere una decisione che riguarda gli utenti.

Dazn, arriveranno i rimborsi?

Dazn ha fatto sapere che è pronta a indennizzare gli utenti danneggiati, mentre l’Agcom ha inviato una lettera alla compagnia per chiedere di applicare forme semplificate di rimborso. Secondo il Garante per le comunicazioni gli abbonati hanno diritto al rimborso senza dover affrontare problemi burocratici, perché il disservizio è ritenuto grave e conclamato. La richiesta dell’Autorità è quella di rendere i rimborsi immediati.

Secondo Agcom, Dazn può infatti individuare chi ha tentato di vedere la partita senza riuscirci. Dazn si è detta disponibile a erogare i rimborsi. La Lega Calcio ha chiesto che vadano a tutti gli 1,8 milioni di abbonati. Il rimborso ammonterebbe a un quarto del canone mensile, ovvero una cifra o di 7,49 o di 10 euro, in base al tipo di abbonamento.

Come ottenere un rimborso da Dazn

Per ottenere un rimborso da Dazn in caso di disservizi l’abbonato ha diritto alla restituzione dei soldi nel caso in cui i tentativi di accesso alla piattaforma o alla singola partita siano superiori a cinque. In condizioni normali, l’utente deve allegare via mail alla richiesta di indennizzo una serie di documenti come le condizioni contrattuali di fornitura del servizio e la banda minima garantita.

Gli indirizzi a cui inviare sono: richiestarimborsodazn@dazn.com o alla pec rimborsidazn@legalmail.com. Viene consigliato di utilizzare la pec, ma in realtà la mail deve essere quella legata all’account (ovvero quella usata per il login). Bisogna compilare tutti i moduli richiesti sulla pagina di Dazn e allegare gli screenshot dei pagamenti effettuati, un’evidenza fotografica del malfunzionamento e una foto del device utilizzato per vedere l’evento.