DAZN cambia prezzo dell’abbonamento: la “doppia utenza” costerà di più

Novità su DAZN. Gli utenti avranno la possibilità di vedere le partite del campionato di Serie A della prossima stagione attraverso due tipologie di abbonamento: “standard” o “plus”. Vediamo qual è la differenza.

I nuovi prezzi dell’abbonamento di DAZN per la Serie A 2022-2023

Sette gare su dieci a settimana saranno visibili per gli utenti solo sulla piattaforma in streaming, le altre tre invece andranno in onda in co-esclusiva anche su Sky. Gli utenti potranno scegliere tra due profili “standard” (al costo di 29,99 euro al mese) e “plus” (39,99 euro) attraverso il quale si potrà vedere un contenuto sportivo live su due dispositivi differenti in due posti diversi.

“L’abbonamento Plus ti permetterà di registrare fino a sei dispositivi e guardare i nostri contenuti in contemporanea da due dispositivi tra quelli registrati anche se non connessi alla rete internet della tua abitazione”