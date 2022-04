Partite di calcio gratis su Fifa+, presentata la nuova piattaforma

E’ stato lanciato il nuovo portale Fifa+ che consentirà di vedere partite di calcio in modo gratuito in streaming. La piattaforma è stata presentata nelle scorse ore ed è al momento disponibile in cinque lingue ma a breve se ne aggiungeranno altre. Grazie a questo nuovo sito, che si aggiunge così ai tanti altri colossi del calcio in tv/web, sarà possibile vedere quasi 30.000 partite di calcio.

Quali partite saranno trasmesse su Fifa+

E’ questa chiaramente la domanda che tutti si fanno considerando soprattutto che i contenuti saranno fruibili in modo gratuito. Nella nota stampa di presentazione la FIFA ha spiegato che sarà offerta una copertura live dei campionati europei più importanti ma anche delle competizioni che sin qui non hanno avuto grande copertura mediatica.

Fifa+ trasmetterà inoltre incontri di calcio femminile e partite del mondo delle giovanile. Circa 1.400 gli eventi che saranno trasmessi al mese ma la cifra potrebbe ulteriormente aumentare con il passare del tempo. E ancora: la previsione è che entro la fine dell’anno saranno trasmesse in streaming (gratis) partite da 100 Federazioni calcistiche e le sei confederazioni.

Il sito internet

All’interno del portale saranno disponibili anche gare d’archivio relative ai campionati del mondo, nonché statistiche e highlights di tutti i match trasmessi in diretta. Questo l’indirizzo web del nuovo portale di calcio in streaming Fifa+.

