Dazn invita a cambiare password con un’email e disconnette l’account: ecco cos’è successo

Nuovi problemi per gli utenti con l’emittente Dazn alle prese con un inconveniente tecnico relativo agli account. In queste ore infatti molti abbonati hanno ricevuto una mail con l’invito a modificare la propria password. Contestualmente il profilo viene disconnesso. Cerchiamo di capire dunque cosa è successo.

Cosa fare se hai ricevuto la mail

Il nodo centrale resta sempre lo stesso, ovvero la condivisione degli abbonamenti con amici e parenti. Ma cosa accadrà da qui alla fine del campionato? E’ questa la domanda che si sono fatti molti utenti dopo aver ricevuto una mail in cui viene chiesto di reimpostare la password a causa di “attività anomale” registrate per l’account. Dopodiché dal sito il profilo risulta disconnesso.

Niente paura però: in realtà basterà seguire le istruzioni e reimpostare la nuova password per tornare a fruire del proprio abbonamento. La mossa dell’emittente, volta a far “ricordare” all’abbonato i termini e condizioni, punta nuovamente a scoraggiare la condivisione dei singoli abbonamenti.

Da quando non sarà più possibile condividere l’abbonamento di Dazn?

Nei mesi scorsi, lo ricordiamo, aveva scatenato un putiferio la decisione di Dazn di bloccare la fruizione in contemporanea di due dispositivi. Una mossa, anche qui, avente l’obiettivo di mettere fine all’abbonamento in condivisione tra più famiglie. A causa delle reazioni però l’emittente decise poi di fare dietrofront rimandando al futuro quello che comunque appare un provvedimento scontato per la prossima stagione. Dal prossimo anno dunque sarà addio alla condivisione dell’abbonamento di Dazn? Da quanto sappiamo sembra proprio di sì.