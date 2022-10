Gian Piero Ventrone è morto: l’ex preparatore della Juventus aveva 62 anni

Lutto nel mondo del calcio e dello sport (ma non solo). Gian Piero Ventrone, ex preparatore della Juventus, è morto: non ce l’ha fatta a combattere la sua partita più difficile, quella contro una leucemia fulminante che lo ha portato via a 62 anni.

Gian Piero Ventrone è morto a Napoli

Gian Piero Ventrone è morto questa mattina a Napoli, in ospedale. I medici hanno tentato il possibile, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e domenica pomeriggio ci sarà l’ultimo saluto al preparatore, che per 10 anni ha seguito la Juventus.

La sua carriera

Ventrone, voluto da Lippi che aveva conosciuto a Napoli, ha lavorato con la Juventus fino al 2004. Poi ha seguito il Bari, il Siena, il Catania, ma è sbarcato anche in Cina dove ha preparato i club del Jiangsu Suning e del Guangzhou Evergrande con Cannavaro.

L’arrivo negli Spurs

Prima preparatore alla Juventus, poi al Catania e in Cina, fino al 2021, quando Conte lo aveva voluto con sé per far vincere gli Spurs. Ora, invece, la tragica notizia che ha scosso il mondo sportivo. Il ‘Marine’, così lo chiamavano tutti, è morto, stroncato da una malattia fulminante. Che ha scosso l’intera comunica e tutti quelli che lo conoscevano e hanno avuto la fortuna di lavorare con lui.