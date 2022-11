Quanto guadagnano gli allenatori di serie A: la classifica degli stipendi

Uno dei ruoli più ambiti nel panorama sportivo italiano. Coloro che portano in campo i loro 11 guerrieri ogni domenica – e non solo – con l’obiettivo di raggiungere la gloria, di afferrare un titolo e di primeggiare sui propri avversari. Spesso trascinati dal boato della folla sugli spalti, osannati, altre volte, invece, obiettivo di invettive e critiche per le loro scelte. Ma i grandi poteri comportano grandi responsabilità, come diceva un vecchio saggio. E, soprattutto, anche grandi stipendi. Ecco allora per gli appassionati una rassegna completa sugli stipendi e gli incassi personali dei volti più noti del nostro calcio. Pariamo subito col dire che la classifica degli stipendi allenatori della massima serie, vede in prima posizione Allegri e Mourinho.

La classifica degli stipendi: gli allenatori di serie A più pagati

Il ruolo degli allenatori di Serie A è tenuto in grande considerazione nel campionato Italiano, come dicevamo. Non è certamente un caso il fatto che alcuni CT delle squadre di calcio più blasonate del nostro campionato siano a loro volta delle superstar, alle volte anche più famosi dei calciatori stessi che sotto la loro guida macinano goal su goal. La prima testimonianza di questa grande importanza del loro ruolo sono proprio gli stipendi che portano a casa che, in alcuni casi, hanno anche cifre a a sei zeri. Vediamo la classica dei top 10 di campionato: in totale gli ingaggi per le prime 10 posizioni raggiungono quasi lacifra di 50 milioni di euro.

Sul podio dei più pagati Allegri, Mourinho e Inzaghi

La classifica degli stipendi allenatori della massima divisione Italiana è guidata da José Mourinho e Massimiliano Allegri. Entrambi si portano a casa 7 milioni di euro. Il CT portoghese ha rinnovato il contratto con la Roma nel 2021, con scadenza nel 2024. Per lui i 7 milioni che lo fanno posizionare in cima alla classifica stipendi allenatori, in realtà non rappresentano lo stipendio più alto percepito dal tecnico. Infatti nelle sue esperienze internazionali Mourinho ha guadagnato somme ben più alte.Percepiva 15,5 milioni a stagione al Real Madrid, 14 al Chelsea e addirittura 17 milioni al Manchester United, 10 in più di quanto ne prende a Roma. Stesso stipendio del portoghese, quello che si porta a casa Massimiliano Allegri, legato alla panchina della Juventus fino al 2025.

Medaglia di bronzo per Simone Inzaghi

Inzaghi è l’allenatore più giovane della classifica, a 46 anni siede sulla panchina dell’Inter con la quale ha rinnovato il contratto quest’anno. Inzaghi percepisce 5 milioniper guidare i nerazzurri, con scadenza di contratto nel 2024. La proprietà di Zhang Jindong ha voluto premiare il lavoro del tecnico, concedendogli un milione in più rispetto al contratto precedente.

Stefano Pioli in quarta posizione

La classifica stipendi allenatori Serie A, prosegue con Stefano Pioli che percepisce dal Milan 4 milioni di euro a stagione. L’allenatore, richiamato sulla panchina rossonera nel 2019, ha traghettato verso il successo una squadra in difficoltà. Per questo si è guadagnato un raddoppio dell’ingaggio, che nella stagione 2021-2022 era di 2 milioni. L’attuale contratto scadrà nel 2023.

Maurizio Sarri, quinto con 3 milioni e mezzo

Segue con 3 milioni e mezzo a stagione e contratto che dura fino al 2025, Maurizio Sarri. Il tecnico napoletano ha ricevuto un aumento di 500.000 € rispetto all’anno precedente segno inequivocabile di fiducia da parte del presidente Lotito.

Stesso stipendio quello corrisposto dall’Atalanta a Giampiero Gasperini. Il rinnovo del contratto ottenuto nel 2021, con scadenza nel 2024, gli è valso anche un cospicuo aumento di stipendio, infatti nella stagione 21-22 percepiva 2.200.000€.

Sotto i tre milioni, Spalletti e gli altri

Alla guida di una Napoli entusiasmante, Luciano Spalletti percepisce 2.800.000 € a stagione. La scadenza del suo contratto con la squadra di de Laurentiis è nel 2023. Lostipendio è rimasto invariato rispetto al contratto precedente, ma molto probabilmente sarà oggetto di trattativa per un prossimo rinnovo.

Non siede più sulla panchina del Bologna, Siniša Mihajlovic che aveva un ingaggio di 2.500.000 € a stagione. La classifica procede con Ivan Juric, alla guida del Torino, dove è approdato nell’estate del 2021. Per lui 2 milioni di euro, uno stipendio raddoppiato, rispetto a quello che percepiva in precedenza a Verona. La stessa cifra che ora la squadra giallazzurra corrisponde a Gabriele Cioffi, arrivato dall’Udinese, dove guadagnava 500 mila a stagione. Un bel passo in avanti per il tecnico fiorentino che ha firmato con il Verona fino al 2024.