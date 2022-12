Quando ricomincia la Serie A? Si torna in campo a gennaio 2023, date, orario partite e dove vederle in tv

Quando ricomincia la Serie A? Dopo aver festeggiato il mondiale e l’Argentina del fenomeno Messi è tempo di tornare in campo e riprendere il massimo campionato italiano. Passate le Feste infatti anche per le nostre squadre – il 26 dicembre è ricominciata la Premier in Inghilterra – sarà tempo di scendere in campo continuando quanto si era interrotto ad inizio novembre. Ma quali saranno le partite in programma? Quali saranno i big match della prima giornata del 2023 e in generale di gennaio? Scopriamo tutto insieme.

Il primo turno di Serie A a gennaio 2023 post mondiali in Qatar, si parte con Inter Napoli

Prendete carta e penna (come si diceva una volta) allora e segnatevi tutto. L’ultima giornata di campionato si era disputata l’11 novembre scorso: poi tutto era stato ‘congelato’ per i mondiali in Qatar. Ora però è tempo di ricominciare: la prima partita del nuovo anno è in programma mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 12.30. Un lunch match, anzi due, quelli tra Salernitana e Milan e Sassuolo Sampdoria, che aprirà la 16esima giornata di Serie A. In serata invece il super big match Inter Napoli.

Ecco allora il calendario completo:

Salernitana-Milan (12.30)

Sassuolo-Sampdoria (12.30)

Spezia-Atalanta (14.30)

Torino-Verona (14.30)

Lecce-Lazio (16.30)

Roma-Bologna (16.30)

Cremonese-Juventus (18.30)

Fiorentina-Monza (18.30)

Inter-Napoli (20.45)

Udinese-Empoli (20.45)

Dove vedere le partite in tv e in streaming Dazn o Sky

Ricordiamo che tutti gli incontri di Serie A sono trasmessi in esclusiva su Dazn e sulle relative piattaforme dedicate. Tre invece gli incontri che saranno visibili anche su Sky e in streaming su Now Tv e Sky Go. Al momento tuttavia la programmazione di questo terzetto di incontri non è ancora disponibile, aggiorneremo pertanto l’articolo non appena ci saranno comunicazioni ufficiali in tal senso.

La classifica di Serie A di calcio aggiornata

Come detto si riparte da quanto successo nel 15esimo turno andato in scena i primi di novembre. Il Napoli aveva vinto 3-2 con l’Udinese nonostante qualche brivido, il Milan (non senza polemiche) aveva strappato il successo nel finale in casa contro la Fiorentina; netto successo anche per la Juventus, attesa per capire cosa accadrà dopo il terremoto societario, che aveva battuto 3-0 la Lazio. Vittoria anche per l’Inter 2-3 con l’Atalanta. Questa pertanto la classifica aggiornata di serie A che riparte dopo i mondiali:

Napoli 41 Milan 33 Juventus 31 Lazio 30 Inter 30 Atalanta 27 Roma 27 Udinese 24 Torino 21 Bologna 19 Fiorentina 19 Salernitana 17 Empoli 17 Monza 16 Sassuolo 16 Lecce 15 Spezia 13 Cremonese 7 Sampdoria 6 Verona 5

Calendario Serie A gennaio 2023 (ma ci sono anche le Coppe)

Il turno del 4 gennaio aprirà un gennaio davvero frenetico e pieno zeppo di partite per recuperare i due mesi (o quasi) di stop. La Serie A tornerà in campo il 7 gennaio, poi il 13 e il 21 quindi il 27. Ma in mezzo ci sarà tuttavia anche la Coppa Italia tra il 10 e il 12 gennaio 2023 e poi anche il 17 e il 19. Champions League, Europa League e Conference torneranno invece a febbraio.